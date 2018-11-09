Ушиб мозга и перелом ключицы: водитель сбил двухлетнюю девочку на пешеходном переходе в Ворсме

Ужасное ДТП случилось на пешеходном переходе в Ворсме. Автомобилист наехал на двухлетнюю девочку, которая находилась в сопровождении матери. Ребенку понадобилась госпитализация.

У девочки диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб мозга, оглушение и перелом ключицыФото: СОЦСЕТИ

- Переходя дорогу, все автомобили мне уступили путь, но одна не захотела. Даже удостоверившись в отсутствии автомобиля, беда все-таки нас настигла, - написала Дарья Руденко на своей странице «Вконтакте» 9 ноября.

По словам женщины, виновник ДТП не скрылся с места происшествия, а оказал пострадавшей помощь - доставил в больницу. В реанимацию девочку привезли в тяжелом состоянии. У нее диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб мозга, оглушение и перелом ключицы.

У девочки диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб мозга, оглушение и перелом ключицыФото: СОЦСЕТИ

- Я хочу попросить вас помочь нам молитвами и добрым словом, - обратилась безутешная мать к подписчикам в соцсетях.

Однако на следующий день Анна сообщила: «Благодаря молитвам сегодня мне дочулю перевели в палату. Бедная вся в синяках. Меня узнала. Сидеть нельзя, на руки брать нельзя. Вот так. Ничего, мы справимся».

У девочки диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб мозга, оглушение и перелом ключицыФото: СОЦСЕТИ

Один из сочувствующих поинтересовался, не хочет ли водитель, сбивший ее ребенка, оплатить лечение.

- Только через суд и лишь когда она выйдет из больницы, - ответила Руденко.