2018-11-09T16:44:11+03:00
Общество

Глеб Никитин призвал нижегородцев поддержать Антона Куликова в конкурсе «Народный участковый-2018» на сайте «Комсомольской правды»

Голосование завершится 10 ноября
Валерия ГРОМОВА
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Глеб Никитин призвал поддержать Антона Куликова в конкурсе «Народный участковый-2018» на сайте «Комсомольской правды»Глеб Никитин призвал поддержать Антона Куликова в конкурсе «Народный участковый-2018» на сайте «Комсомольской правды»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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9 ноября 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступал на торжественном мероприятии в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России. Он призвал жителей поддержать 27-летнего Антона Куликова во всероссийском конкурсе «Народный участковый-2018».

- Антон Куликов уже второй год подряд выходит от нашего региона на федеральный уровень. Голосование во втором – федеральном этапе - завершается завтра. Призываю все нижегородцев поддержать его и проголосовать, пока еще есть возможность, - заявил глава региона.

Напомним, участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду Антон Куликов является одним из участников ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2018», который стартовал на сайте «Комсомольской правды» 1 ноября.

Антон Куликов родился в Саранске. В 2013 году окончил Российскую академию правосудия. В полиции мужчина служит с 2014 года. Сначала он несколько месяцев стажировался в отделе уголовного розыска, а затем стал участковым. В прошлом году он тоже был признан лучшим участковым Нижегородской области.

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