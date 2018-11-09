Глеб Никитин призвал нижегородцев поддержать Антона Куликова в конкурсе «Народный участковый-2018» на сайте «Комсомольской правды»

9 ноября 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступал на торжественном мероприятии в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России. Он призвал жителей поддержать 27-летнего Антона Куликова во всероссийском конкурсе «Народный участковый-2018».

- Антон Куликов уже второй год подряд выходит от нашего региона на федеральный уровень. Голосование во втором – федеральном этапе - завершается завтра. Призываю все нижегородцев поддержать его и проголосовать, пока еще есть возможность, - заявил глава региона.

Напомним, участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду Антон Куликов является одним из участников ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2018», который стартовал на сайте «Комсомольской правды» 1 ноября.

Антон Куликов родился в Саранске. В 2013 году окончил Российскую академию правосудия. В полиции мужчина служит с 2014 года. Сначала он несколько месяцев стажировался в отделе уголовного розыска, а затем стал участковым. В прошлом году он тоже был признан лучшим участковым Нижегородской области.