2018-11-09T15:44:43+03:00
Происшествия

«Напали и вырвали сумку из рук»: Нижегородку ограбили во дворе жилого дома

По словам очевидцев, женщину подкарауливали двое молодых людей [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Очевидцы рассказали, что рядом с домом видели двух парней.Очевидцы рассказали, что рядом с домом видели двух парней.Фото: скрин с видео
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- Во дворе дома №20 по улице Генерала Зимина напали на женщину и вырвали из рук сумку, - сообщил аноним в соцсетях.

Женщину ограбили около дома в Нижнем Новгороде.

К посту прилагалось видео, на котором изображены двое молодых людей. Сначала они подошли к подъезду, а, увидев мимо проходящую женщину, ринулись за ней. Причем один из героев видео остался на тротуаре, а другой свернул налево и скрылся из виду.

- Очевидцы рассказали, что рядом с домом видели двух парней. Они несколько минут поджидали жертву у шестого подъезда. Позже полицейские вычислили их по видеозаписям и быстро задержали, - отмечается в анонимном сообщении, которое облетело крупные нижегородские паблики в соцсети «Вконтакте».

Подписчики тут же предположили, что на дворе - снова 90-е.

- Вот такая же пара чуть не отжала у меня телефон у парка имени 1 Мая. Хорошо, что мы с другом были. Их даже патрульная машина, дежурившая рядом, не остановила, - прокомментировала Далида Хализова.

Другой подписчики - Анастасия Старцева - засомневалась в правдивости выложенного в сеть видео.

- А где видеоподтверждение, что именно они вырвали у женщины сумку? Я вижу, что они просто стояли у дверей подъезда и разошлись в разные стороны… - справедливо отметила девушка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области «Комсомольской правде - Нижний Новгород» подтвердили, что ограбление все же было.

- Информация о происшествии поступила в полицию 30 октября. Установить личность злоумышленника удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемый задержан, - уточнили в правоохранительных органах.

При этом в полиции настаивают, что был один грабитель, а не два, как утверждают в соцсетях.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы. Ведется следствие.

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