2018-11-09T15:43:58+03:00
Общество

Станция метро «Стрелка» снова будет работать до полуночи

Она вернется к прежнему графику 16 ноября
Юлия ИСАЕВА
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Станция метро «Стрелка» снова будет работать до полуночиСтанция метро «Стрелка» снова будет работать до полуночиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде снова будет работать с 5:15 до 00:00. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с окончанием ремонтных работ.

К прежнему графику станция вернется 16 ноября 2018 года. Кроме того, по информации департамента транспорта, интервал движения поездов с 22:00 часов до закрытия метро по Автозаводской и Сормовско-Мещерской линиям сократится с 14 до 10 минут.

Остальные интервалы движения останутся без изменения. По выходным и праздничным дням с 5:00 до закрытия метро интервал движения поездов по Автозаводской линии составляет 7 минут, по Сормовско-Мещерской линии – 10 минут.

Напомним, с середины августа станция работала с 5:15 до 22:00.

- Нам необходимо привести в порядок поезда метрополитена после активной эксплуатации во время чемпионата мира по футболу, - рассказала тогда директор департамента транспорта и связи Нижнего Новгорода Елена Кузнецова.

- В метрополитене начнутся проверочные работы общей комплексной автоматизированной системы дистанционного управления технологическими процессами, инженерными системами и оборудованием. В связи с этим на перегоне станция «Московская» - станция «Стрелка» будут увеличены технологические промежутки с 22.00 до 05.00», - сообщили в департаменте строительства администрации города.

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