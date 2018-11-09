Более 5000 скидочных дисконтных карт получили сотрудники АПЗ

Работа по реализации проекта «Профсоюзный дисконт» продолжается на Арзамасском приборостроительном заводе. На данный момент сотрудники завода уже получили более 5000 скидочных карт. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин рассказал о том, какое дальнейшее развитие получит эта программа.

– Александр Николаевич, с августа этого года начала действовать «Дисконтная программа» для приборостроителей, состоящих в профсоюзном комитете АО «АПЗ». Как долго шла подготовка?

– Сейчас работа по проекту идет полным ходом. На данный момент в ней принимают участие 16 профсоюзных организаций Арзамаса, а это более 15 тысяч жителей. Мы как координаторы программы взяли на себя большую часть обязательств по развитию проекта. На подготовительные мероприятия ушло около года, постепенно набирался материал, составлялась база участников и партнеров программы. Специалисты профсоюза АПЗ отвечали за подписание договоров с партнерами программы, дизайн и изготовление дисконтных карт, сбор и отправку списков.

– В чем преимущества данной программы?

– Проект предназначен для повышения социальной защищенности членов профсоюза и включает в себя ряд маркетинговых мероприятий, направленных на предоставление различными организациями скидок владельцам дисконтных карт, следовательно, она позволит сэкономить денежные средства приборостроителей. Также подобной программой нам хотелось усилить мотивацию профсоюзного членства.

– Как выглядит карта члена профсоюза АПЗ?

– Она является индивидуальной, именной, с указанием номера профсоюзного билета. С момента получения она работает во всех магазинах из списка партнеров проекта. Денег за годовое обслуживание не требуется, она полностью бесплатная. Распространение карт на АПЗ прошло организованно, их получили все члены профсоюза через предцехкомов.

– Кто сегодня является партнером программы «Профсоюзный дисконт», в каких магазинах и организациях можно получить скидки?

– На данный момент обладатели карт могут смело получить скидки у 97 партнеров, которые предоставляют льготные цены на свои товары и услуги. Это автомобильные сервисы; центры здоровья и красоты; организации, связанные со строительством, предоставляющие бытовые услуги; фирмы, занимающиеся продажей стройматериалов; магазины продуктов, одежды и обуви, аксессуаров, игрушек, ювелирных изделий, товаров для дома; аптеки. В числе партнеров и фирмы по организации досуга, туристические агентства, кафе. Размер скидки от 3 до 20% в соответствии с условиями договора, причем перечень организаций постоянно пополняется.

Актуальную информацию о партнерах программы можно посмотреть в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

– Что делать, если в магазине отказываются предоставлять скидку по данной карте?

– В начале работы проекта такие случаи были. Один раз магазин не числился в программе «Профсоюзный дисконт», и покупатель оказался не прав. В другом случае - после обращения к руководителю организации вопрос был решен положительно в нашу сторону, найдено взаимопонимание с обеих сторон.

– Если человек потерял карту или только поступил на работу, как быть?

– Для вновь пришедших работников на АПЗ и вступивших в профсоюзный комитет завода карты будут изготавливаться раз в квартал согласно спискам. Сюда же будут добавлены фамилии тех, кто по каким-либо причинам утратил карту или сменил фамилию. В случае увольнения с предприятия карта сдается под роспись предцехкому и аннулируется. У заводчан - членов профсоюза, увольняющихся на пенсию, скидочная карта остается на руках, ею по-прежнему можно пользоваться.