Слесарь-инструментальщик Валерий Гурлов: «Надо каждый день доказывать себе, что твоя профессия – необыкновенная»

В ноябре 2018 года сорокалетие своего стажа отмечает слесарь-инструментальщик цеха №65 АО «АПЗ» Валерий Гурлов. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

– В 15 лет увидел объявление в газете о наборе в училище №5. Поступил на «слесаря-инструментальщика». После армии пришел на завод, - рассказывает Валерий Васильевич. - Помню, как увидел оснастку со множеством разных деталей, сложные чертежи. Сначала растерялся, а потом так понравилось, что начал оставаться после смены. Большое спасибо моему наставнику Анатолию Борисовичу Сухинину, который научил азам, привил настоящую любовь к профессии.

И сегодня Валерий Гурлов ничуть не меньше любит свое дело. По словам коллег, он уже в семь утра на рабочем месте – проводит доводку комплектующих: полирует, шлифует, подгоняет их согласно чертежу. В ходу напильники, метчики, сверла… На индикаторной стойке проверяет размеры деталей, а затем начинает сборку оснастки. Процесс сложный, кропотливый.

За годы работы через руки Валерия Гурлова прошла различная оснастка, весом от полутора до 800 кг.

– Работу свою люблю за сложность, – признается инструментальщик. – Каждая пресс-форма индивидуальна, прямо как человек, имеет свои отличительные особенности.

Валерий Васильевич имеет звание «Заслуженный машиностроитель РФ», награжден орденом Трудовой Славы III степени, почетными грамотами, благодарностями, его портрет украшал заводскую Аллею Славы.

В цехе о Валерии Гурлове говорят с уважением и большой гордостью.

– В 1992 году началась обработка на эрозионных станках, потом к нам поступил прошивной станок, – рассказывает замначальника цеха №65 Алексей Рогов. – Первые пресс-формы на них изготавливал именно Валерий Васильевич. И сегодня он продолжает собирать сложную оснастку.

– Это человек с золотым сердцем и руками. Я пришел на АПЗ после армии, он взял меня под свое крыло, научил делу, – говорит заместитель начальника цеха №65 Михаил Балясин. – До сих пор по многим вопросам, касающимся изготовления оснастки, советуюсь с ним.

Один из учеников Валерия Гурлова – слесарь-инструментальщик Антон Голубев – недавно стал призером городского и областного этапов конкурса профессионального мастерства «Золотые руки». Показательный результат наставника!

Сам же Валерий Васильевич о секретах своей профессии говорит просто:

- Главное – жить тем, что делаешь, и каждый день доказывать себе, что твоя профессия – необыкновенная.