2018-11-09T14:38:10+03:00
Общество

Слесарь-инструментальщик Валерий Гурлов: «Надо каждый день доказывать себе, что твоя профессия – необыкновенная»

В этом году Валерий Гурлов отмечает сорокалетие своего стажа
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Слесарь-инструментальщик Валерий Гурлов: «Надо каждый день доказывать себе, что твоя профессия – необыкновенная»Слесарь-инструментальщик Валерий Гурлов: «Надо каждый день доказывать себе, что твоя профессия – необыкновенная»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

В ноябре 2018 года сорокалетие своего стажа отмечает слесарь-инструментальщик цеха №65 АО «АПЗ» Валерий Гурлов. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

– В 15 лет увидел объявление в газете о наборе в училище №5. Поступил на «слесаря-инструментальщика». После армии пришел на завод, - рассказывает Валерий Васильевич. - Помню, как увидел оснастку со множеством разных деталей, сложные чертежи. Сначала растерялся, а потом так понравилось, что начал оставаться после смены. Большое спасибо моему наставнику Анатолию Борисовичу Сухинину, который научил азам, привил настоящую любовь к профессии.

И сегодня Валерий Гурлов ничуть не меньше любит свое дело. По словам коллег, он уже в семь утра на рабочем месте – проводит доводку комплектующих: полирует, шлифует, подгоняет их согласно чертежу. В ходу напильники, метчики, сверла… На индикаторной стойке проверяет размеры деталей, а затем начинает сборку оснастки. Процесс сложный, кропотливый.

За годы работы через руки Валерия Гурлова прошла различная оснастка, весом от полутора до 800 кг.

– Работу свою люблю за сложность, – признается инструментальщик. – Каждая пресс-форма индивидуальна, прямо как человек, имеет свои отличительные особенности.

Валерий Васильевич имеет звание «Заслуженный машиностроитель РФ», награжден орденом Трудовой Славы III степени, почетными грамотами, благодарностями, его портрет украшал заводскую Аллею Славы.

В цехе о Валерии Гурлове говорят с уважением и большой гордостью.

– В 1992 году началась обработка на эрозионных станках, потом к нам поступил прошивной станок, – рассказывает замначальника цеха №65 Алексей Рогов. – Первые пресс-формы на них изготавливал именно Валерий Васильевич. И сегодня он продолжает собирать сложную оснастку.

– Это человек с золотым сердцем и руками. Я пришел на АПЗ после армии, он взял меня под свое крыло, научил делу, – говорит заместитель начальника цеха №65 Михаил Балясин. – До сих пор по многим вопросам, касающимся изготовления оснастки, советуюсь с ним.

Один из учеников Валерия Гурлова – слесарь-инструментальщик Антон Голубев – недавно стал призером городского и областного этапов конкурса профессионального мастерства «Золотые руки». Показательный результат наставника!

Сам же Валерий Васильевич о секретах своей профессии говорит просто:

- Главное – жить тем, что делаешь, и каждый день доказывать себе, что твоя профессия – необыкновенная.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глеб Никитин получил медаль «За вклад в укрепление правопорядка»
В Сормове появилась новая остановка «Улица Щербакова»
Аэропорт «Стригино» обслужил миллионного пассажира с начала 2018 года
Житель Сормова пойдет под суд за убийство прохожего из-за сигареты
Нижегородская «Школа пациента» получила президентский грант
Глеб Никитин: «При появлении вакансий на руководящие посты резерв управленческих кадров будет рассмотрен в первую очередь»
Нижегородская область потратит миллиард рублей на ремонт 15 участков дорог
В Нижнем Новгороде сотрудница банка получила условный срок за мошенничество
Почти 19 тысяч саженцев будут высажены в нижегородских лесопарках в следующем году
С земельного участка ЖК «На Гончарова» хотят снять залоговое обременение
Экс-сотрудник налоговой пойдет под суд за вымогательство взятки в размере 1,5 миллиона рублей
В Нижнем Новгороде до конца декабря перекрыли улицу Обозную
58-летний бездомный спалил жилой дом в Семеновском районе
Нижегородская область получит 2,4 млрд рублей на поддержку предпринимательства
Виновник смертельного ДТП предстанет перед судом в Нижнем Новгороде
Трамвай с пассажирами протаранил грузовик на Автозаводе
Пропавший в Нижнем Новгороде полгода назад Андрей Емельянов найден живым
Глеб Никитин встретился с делегацией Хорватии в Нижнем Новгороде
Полицейский, «прикрывавший» наркодельцов, арестован в Выксе
Нижегородец, сорвавший дикую коноплю у трассы, получил условный срок
Экс-глава сельсовета осужден за махинации с землей в Сокольском районе
Младенческая смертность продолжает снижаться в Нижегородской области
Двухлетняя девочка серьезно пострадала под колесами иномарки в Павлове
Вандалы сломали новые понтоны на Щелоковском хуторе
Водитель иномарки погиб в ДТП со столбом в Починковском районе