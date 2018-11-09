2018-11-09T14:14:05+03:00
Общество

Специалисты АПЗ побывали на выставке «Технофорум-2018» в Москве

На выставке специалисты АПЗ пообщались с ведущими специалистами мировых компаний-производителей и познакомились с новыми технологиями и программами
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Специалисты АПЗ побывали на выставке «Технофорум-2018» в МосквеСпециалисты АПЗ побывали на выставке «Технофорум-2018» в МосквеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Специалисты службы главного технолога АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» побывали на Международной специализированной выставке «Технофорум-2018: оборудование и технологии обработки конструкционных материалов» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

На выставке специалисты АПЗ пообщались с ведущими специалистами мировых компаний-производителей, познакомились с техническими возможностями комплексных систем наукоемкого высокопроизводительного оборудования, оснасткой, инструментом, технологиями и материалами.

– Нас больше всего заинтересовало резьбошлифовальное оборудование нового поколения для обработки деталей с точностью до 1 микрона и внутренним диаметром резьбы от 5 мм, – отмечает инженер-конструктор Сергей Панков. – Необходимые станки мы взяли себе на заметку.

А вот инженера-технолога Олега Миронова привлекла новая система программирования станков одной из петербургских компаний.

– Программа отличается системой корректировки, обработки данных и контрольно-измерительной базой. Это, возможно, пригодится и нам в будущем, - рассказал Олег Миронов.

Много впечатлений получили впервые побывавшие на форуме техник-технолог Анатолий Кукушкин и инженер-технолог Вячеслав Булыгин, которые учатся в вузе и работают на АПЗ.

– Мы очень благодарны генеральному директору Олегу Вениаминовичу Лавричеву, который предоставляет нам уникальную возможность познакомиться с мировыми техническими достижениями в современном станкостроении. Мы увидели обработку лазером, современные станки, процессы автоматизации зачистки и полировки деталей, – отметил Анатолий Кукушкин.

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