Специалисты АПЗ побывали на выставке «Технофорум-2018» в Москве

Специалисты службы главного технолога АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» побывали на Международной специализированной выставке «Технофорум-2018: оборудование и технологии обработки конструкционных материалов» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

На выставке специалисты АПЗ пообщались с ведущими специалистами мировых компаний-производителей, познакомились с техническими возможностями комплексных систем наукоемкого высокопроизводительного оборудования, оснасткой, инструментом, технологиями и материалами.

– Нас больше всего заинтересовало резьбошлифовальное оборудование нового поколения для обработки деталей с точностью до 1 микрона и внутренним диаметром резьбы от 5 мм, – отмечает инженер-конструктор Сергей Панков. – Необходимые станки мы взяли себе на заметку.

А вот инженера-технолога Олега Миронова привлекла новая система программирования станков одной из петербургских компаний.

– Программа отличается системой корректировки, обработки данных и контрольно-измерительной базой. Это, возможно, пригодится и нам в будущем, - рассказал Олег Миронов.

Много впечатлений получили впервые побывавшие на форуме техник-технолог Анатолий Кукушкин и инженер-технолог Вячеслав Булыгин, которые учатся в вузе и работают на АПЗ.

– Мы очень благодарны генеральному директору Олегу Вениаминовичу Лавричеву, который предоставляет нам уникальную возможность познакомиться с мировыми техническими достижениями в современном станкостроении. Мы увидели обработку лазером, современные станки, процессы автоматизации зачистки и полировки деталей, – отметил Анатолий Кукушкин.