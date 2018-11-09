2018-11-09T13:57:29+03:00
Общество

Гендиректор АПЗ рассказал о бережливых технологиях на предприятии

В Нижегородской области подвели промежуточные итоги реализации проекта «Эффективный регион»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Гендиректор АПЗ рассказал о бережливых технологиях на предприятииГендиректор АПЗ рассказал о бережливых технологиях на предприятииФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Промежуточные итоги реализации проекта «Эффективный регион» подвели в Нижегородской области. В расширенном заседании координационного совета принял участие и гендиректор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина», депутат Заксобрания Нижегородской области Олег Лавричев, а также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор гокорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, министры правительства региона и руководители муниципалитетов, организаций и предприятий. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В рамках проекта «Эффективный регион» в 2017 году Нижегородская область вошла в число пилотных регионов-участников федеральной приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Внедряемая технология позволяет предприятиям выйти на новые производственные мощности, не используя при этом капитальных вложений. «Росатом» работает по этому проекту в девяти регионах страны, и Нижегородская область уже вырвалась в лидеры. Проект реализуется в сферах промышленности, здравоохранения, образования, соцзащиты, госуправления и сельского хозяйства.

– Эффективное производство мы внедряем уже давно самостоятельно, сейчас этот процесс идет при поддержке «Росатома», – отметил Олег Лавричев. – Начиная с 2008 года, когда я возглавил АПЗ, выработка у нас ежегодно увеличивается на 10-15%. Если в 2008 году она составляла лишь 389 тысяч рублей на 1 человека, то, по прогнозу, на конец 2018 года уже будет 1 миллион 831 тысяч рублей. Почти в шесть раз за этот период увеличились и объемы производства: с 2,5 до почти 12 миллиардов рублей. В регионе создана группа, которая действует вместе с министерством промышленности, отобраны предприятия, внедряющие инструменты эффективного производства. Создаются кластеры как механизмы развития территорий, в частности наш: АрзамасСаровДивеево. Это существенные инвестиции федерального, областного, местных бюджетов и частных инвесторов. В этом залог развития и повышения эффективности региона в целом.

Суть бережливых технологий заключается в сокращении на предприятии или в учреждении так называемых «издержек» – лишних действий сотрудников, непрофильной работы, в результате чего повышается производительность труда. Все больше предприятий и организаций вовлекается в этот процесс. Если изначально планировалось внедрять мероприятия по повышению производительности труда на 12 предприятиях Нижегородской области, взявших на себя обязательства увеличить производительность труда не менее чем на 30% к 2024 году, то сегодня их уже 18.

– Мы должны постоянно работать над повышением планки. Масштабы нашего региона и его промышленного потенциала позволяют рассчитывать на более серьезные результаты. Свыше 200 предприятий должны войти в проект повышения производительности труда к 2024 году, – сказал Глеб Никитин.

Особое внимание было уделено внедрению эффективных технологий в публичном секторе. Здравоохранение, образование, социальное обслуживание – здесь повышение эффективности сразу отражается на комфорте жителей. На сегодня пилотные проекты открыты в 225 организациях соцобслуживания из 238. А в 2019 году вся система социального обслуживания населения будет организована с применением принципов «бережливого производства».

Глава региона Глеб Никитин поблагодарил «Росатом» и лично Алексея Лихачева за активную помощь в реализации проекта.

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