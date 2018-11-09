Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде станет современным выставочным пространством

Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде ждут большие перемены. По словам чиновников, до конца 2018 года жители и гости города получат современное выставочное пространство, в котором будут сохранены потолочная лепнина и старинный камин. На работы будет потрачено более трех миллионов рублей.

Так музей будет выглядеть после ремонтаФото: СОЦСЕТИ

О начавшемся на этой неделе ремонте директор депкульта Наталья Суханова сообщила на своей странице в Фейсбуке.

- Много лет третий этаж исторического здания XIX века, где жил основатель русской публицистической фотографии Максим Дмитриев с семьей, не использовался. Сейчас в здании идут восстановительные работы, - уточнила Суханова.

Так музей будет выглядеть после ремонтаФото: СОЦСЕТИ

По ее словам, большой зал третьего этажа будет отдан под временные выставки, а в малом зале расположится постоянная экспозиция, посвященная Максиму Дмитриеву.

- В России не так много музеев, целиком и полностью посвященных фотографам и фотографии, поэтому наш музей можно назвать уникальным, - отметила директор РМФ Вера Тарасова.

Так музей будет выглядеть после ремонтаФото: СОЦСЕТИ

Планируется, что в будущем году в обновленном здании музея пройдет российский фестиваль «Светопись», а также откроется выставка фотохудожника Николая Андреева.

Так музей будет выглядеть после ремонтаФото: СОЦСЕТИ

Так музей будет выглядеть после ремонтаФото: СОЦСЕТИ

СПРАВКА

В фондах Русского музея фотографии насчитывается более 200 тысяч экспонатов: фотографии, дагерротипы, негативы, фотографии на стекле и фарфоре, фотокамеры, фотоувеличители, фотоальбомы, медали, письма, личные вещи известных фотографов, начиная с 1870-х годов и заканчивая днем сегодняшним.