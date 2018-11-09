2018-11-09T13:00:11+03:00
Общество

Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде станет современным выставочным пространством

В ходе преображения планируется сохранить потолочную лепнину и старинный камин [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Так музей будет выглядеть после ремонтаТак музей будет выглядеть после ремонтаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде ждут большие перемены. По словам чиновников, до конца 2018 года жители и гости города получат современное выставочное пространство, в котором будут сохранены потолочная лепнина и старинный камин. На работы будет потрачено более трех миллионов рублей.

Так музей будет выглядеть после ремонта Фото: СОЦСЕТИ

Так музей будет выглядеть после ремонтаФото: СОЦСЕТИ

О начавшемся на этой неделе ремонте директор депкульта Наталья Суханова сообщила на своей странице в Фейсбуке.

- Много лет третий этаж исторического здания XIX века, где жил основатель русской публицистической фотографии Максим Дмитриев с семьей, не использовался. Сейчас в здании идут восстановительные работы, - уточнила Суханова.

Так музей будет выглядеть после ремонта Фото: СОЦСЕТИ

Так музей будет выглядеть после ремонтаФото: СОЦСЕТИ

По ее словам, большой зал третьего этажа будет отдан под временные выставки, а в малом зале расположится постоянная экспозиция, посвященная Максиму Дмитриеву.

- В России не так много музеев, целиком и полностью посвященных фотографам и фотографии, поэтому наш музей можно назвать уникальным, - отметила директор РМФ Вера Тарасова.

Так музей будет выглядеть после ремонта Фото: СОЦСЕТИ

Так музей будет выглядеть после ремонтаФото: СОЦСЕТИ

Планируется, что в будущем году в обновленном здании музея пройдет российский фестиваль «Светопись», а также откроется выставка фотохудожника Николая Андреева.

Так музей будет выглядеть после ремонта Фото: СОЦСЕТИ

Так музей будет выглядеть после ремонтаФото: СОЦСЕТИ

Так музей будет выглядеть после ремонта Фото: СОЦСЕТИ

Так музей будет выглядеть после ремонтаФото: СОЦСЕТИ

СПРАВКА

В фондах Русского музея фотографии насчитывается более 200 тысяч экспонатов: фотографии, дагерротипы, негативы, фотографии на стекле и фарфоре, фотокамеры, фотоувеличители, фотоальбомы, медали, письма, личные вещи известных фотографов, начиная с 1870-х годов и заканчивая днем сегодняшним.

Так музей будет выглядеть после ремонта Фото: СОЦСЕТИ

Так музей будет выглядеть после ремонтаФото: СОЦСЕТИ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глеб Никитин получил медаль «За вклад в укрепление правопорядка»
В Сормове появилась новая остановка «Улица Щербакова»
Аэропорт «Стригино» обслужил миллионного пассажира с начала 2018 года
Житель Сормова пойдет под суд за убийство прохожего из-за сигареты
Нижегородская «Школа пациента» получила президентский грант
Глеб Никитин: «При появлении вакансий на руководящие посты резерв управленческих кадров будет рассмотрен в первую очередь»
Нижегородская область потратит миллиард рублей на ремонт 15 участков дорог
В Нижнем Новгороде сотрудница банка получила условный срок за мошенничество
Почти 19 тысяч саженцев будут высажены в нижегородских лесопарках в следующем году
С земельного участка ЖК «На Гончарова» хотят снять залоговое обременение
Экс-сотрудник налоговой пойдет под суд за вымогательство взятки в размере 1,5 миллиона рублей
В Нижнем Новгороде до конца декабря перекрыли улицу Обозную
58-летний бездомный спалил жилой дом в Семеновском районе
Нижегородская область получит 2,4 млрд рублей на поддержку предпринимательства
Виновник смертельного ДТП предстанет перед судом в Нижнем Новгороде
Трамвай с пассажирами протаранил грузовик на Автозаводе
Пропавший в Нижнем Новгороде полгода назад Андрей Емельянов найден живым
Глеб Никитин встретился с делегацией Хорватии в Нижнем Новгороде
Полицейский, «прикрывавший» наркодельцов, арестован в Выксе
Нижегородец, сорвавший дикую коноплю у трассы, получил условный срок
Экс-глава сельсовета осужден за махинации с землей в Сокольском районе
Младенческая смертность продолжает снижаться в Нижегородской области
Двухлетняя девочка серьезно пострадала под колесами иномарки в Павлове
Вандалы сломали новые понтоны на Щелоковском хуторе
Водитель иномарки погиб в ДТП со столбом в Починковском районе