2018-11-09T12:27:41+03:00
Общество

«Какие же вы нереальные!»: группа Би-2 произвела фурор в Нижнем Новгороде

Нижегородские фанаты засыпали культовую рок-группу словами благодарности
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Грандиозное шоу устроили Лева и Шура Би-2 в Нижнем Новгороде 7-8 ноября. Который день нижегородцы, побывавшие на их концерте с симфоническим оркестром, благодарят любимых музыкантов в соцсетях за полученное удовольствие.

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Нижний Новгород, спасибо вам! Это было превосходно! Завтра повторим!
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- Это было потрясающе! Би-2, спасибо огромное за прекрасный живой концерт, океан положительных эмоций и за голос и танцы, - написала Мария Пирожкова.

- Какие же вы нереальные. Счастье жить с вами в одно время, слышать звуки вашей глубокой музыки и находить истины в текстах песен. Спасибо за эти волшебство и восторг, - поблагодарила Мария Зверева.

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Это была настоящая магия!
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- Это было восхитительно, шедеврально, феерично! - считает Екатерина Зайцева.

- Эмоции через край. Едем домой, поем. Огромное спасибо, - написала Алина Ларина.

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БИ-2 привезли в Нижний свои песни и оркестровое шоу. Рок и оркестровая мощь звучания прогнали стаи мурашек по моим плечам.
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В восторге от концерта осталась и Елена Щербакова, по мнению которой, «Би-2, как всегда, огонь!» Только вот, как отметила девушка, подкачала площадка, на которой выступали музыканты.

- Звук не айс, комфорта ноль, - высказалась Елена.

Но ее тут же окоротила другая фанатка группы: «Хороший звук. Нечего придираться».

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Каждый их концерт я думаю, что круче, чем они делают шоу, уже некуда. Думаю так ровно до следующего их концерта.
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Напомним, что изначально в рамках гастрольного тура ребята планировали выступить в Нижнем Новгороде один раз - 8 ноября. Однако билеты разошлись с такой скоростью, что многие попросту не успели ухватить свой «пропуск» на долгожданный концерт. В итоге по многочисленным просьбам было решено сделать дополнительный концерт днем ранее.

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