2018-11-09T11:15:53+03:00
Общество

Прогноз погоды на 10-11 ноября в Нижнем Новгороде: морозно и солнечно

Температура воздуха упадет до -9
Юлия ИСАЕВА
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Прогноз погоды на 10-11 ноября в Нижнем Новгороде: морозно и солнечноПрогноз погоды на 10-11 ноября в Нижнем Новгороде: морозно и солнечноФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В ближайшие дни в Нижнем Новгороде снова ожидается мороз. Сегодня пока еще будет «плюсовая» температура воздуха, а уже завтра столбики термометров поползут вниз.

9 ноября синоптики прогнозируют небольшой снег. Днем будет до +2 градусов, к ночи температура упадет до нуля. Сильного ветра не будет, его скорость не превысит двух метров в секунду.

В субботу, 10 ноября, с самого утра будет падать снег. После обеда похолодает до -4, которые будут ощущаться как -11. Осадков во второй половине дня не предвидится, небо будет ясным. Ветер ускорится до четырех метров в секунду. В ночные часы в Нижнем Новгороде будет до -7 градусов.

Последний день недели порадует солнечной погодой. Синоптики обещают похолодание до -6 днем и до -9 ночью. Ветер будет дуть восточный со скоростью два-три метра в секунду.

Вся следующая неделя тоже обещает радовать солнцем и легким морозцем. Хороших выходных!

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