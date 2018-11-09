Прогноз погоды на 10-11 ноября в Нижнем Новгороде: морозно и солнечно

В ближайшие дни в Нижнем Новгороде снова ожидается мороз. Сегодня пока еще будет «плюсовая» температура воздуха, а уже завтра столбики термометров поползут вниз.

9 ноября синоптики прогнозируют небольшой снег. Днем будет до +2 градусов, к ночи температура упадет до нуля. Сильного ветра не будет, его скорость не превысит двух метров в секунду.

В субботу, 10 ноября, с самого утра будет падать снег. После обеда похолодает до -4, которые будут ощущаться как -11. Осадков во второй половине дня не предвидится, небо будет ясным. Ветер ускорится до четырех метров в секунду. В ночные часы в Нижнем Новгороде будет до -7 градусов.

Последний день недели порадует солнечной погодой. Синоптики обещают похолодание до -6 днем и до -9 ночью. Ветер будет дуть восточный со скоростью два-три метра в секунду.

Вся следующая неделя тоже обещает радовать солнцем и легким морозцем. Хороших выходных!