2018-11-15T10:20:25+03:00
Происшествия

Пятилетний ребенок умер в больнице Нижнего Новгорода: СК возбудил уголовное дело

Изначально врачи поставили мальчику диагноз ОРВИ, а судебный медик не исключил, что он мог скончаться от менингококковой инфекции
Валерия ГРОМОВА
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Пятилетний ребенок умер в больнице Нижнего НовгородаПятилетний ребенок умер в больнице Нижнего НовгородаФото: Александр ГЛУЗ
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Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетнего мальчика в одной из больниц. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, трагедия случилась 13 ноября.

По информации, ребенку стало плохо в ночь на 10 ноября. У него поднялась высокая температура. Утром мать вызвала педиатра из поликлиники, который выписал лекарства для лечения простуды.

Состояние мальчика не улучшилось, и 12 ноября нижегородка вызвала детского врача, который поставил ему диагноз ОРВИ. На следующий день малышу стало совсем плохо, его срочно госпитализировали в детскую больницу, где он и скончался.

С целью установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, судебный медик не исключил, что ребенок мог скончаться от менингококковой инфекции. Сотрудники дошкольного заведения, куда ходил ребенок, сообщили следователям о наличии подозрения на эту же болезнь.

Расследование проводится по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Действиям врачей будет дана юридическая оценка.

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