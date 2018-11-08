2018-11-08T18:10:42+03:00
Происшествия

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на улице Лысогорской

Взрывчатых веществ в боеприпасе не обнаружено
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на улице Лысогорской. Фото: предоставлено пресс-службой РосгвардииСнаряд времен Великой Отечественной войны нашли на улице Лысогорской. Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии
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Улица Лысогорская в Нижнем Новгороде оказалась перекрыта днем в четверг, 8 ноября, из-за обнаруженного подозрительного предмета. К счастью, найденный снаряд оказался пустышкой. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

- В правоохранительные органы поступило сообщение от рабочих одного из предприятий города Нижнего Новгорода. Мужчина сообщил, что на улице Лысогорской возле промышленного здания был обнаружен предмет, похожий на боеприпас. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по региону, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ведомства.

Специалисты обследовали находку и установили, что это 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. К счастью, снаряд не содержал никаких взрывчатых веществ, и, следовательно, не представлял никакой опасности для жизни и здоровья граждан.

В настоящее время снаряд передан сотрудникам полиции.

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