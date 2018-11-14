2018-11-14T15:45:23+03:00
Политика

Александр Щелоков стал исполняющим обязанности мэра Арзамаса

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города пройдет 11 декабря
Юлия ИСАЕВА
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Фото: сайт правительства Нижегородской областиФото: сайт правительства Нижегородской области
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Сегодня, 14 ноября 2018 года, в Арзамасе прошло заседание думы, в ходе которого Михаила Мухин покинул пост главы города. Исполнять обязанности мэра теперь будет Александр Щелоков. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города пройдет 11 декабря.

Напомним, о том, что руководитель аппарата губернатора, министр правительства Нижегородской области Александр Щелоков рассматривается на пост мэра Арзамаса, стало известно на прошлой неделе.

СПРАВКА «КП»

Александр Щелоков родился 14 июля 1985 года в Арзамасе. Окончил Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П.Гайдара по специальности «учитель истории», прошел профессиональную переподготовку по специальности «Информационные системы и компьютерные технологии» в НГТУ им. Р.Е.Алексеева.

Он начал политическую карьеру в 2006 году как помощник депутата Заксобрания Ивана Склярова. 6 февраля 2018 года губернатор Глеб Никитин назначил его руководителем аппарата правительства Нижегородской области — министром правительства Нижегородской области.

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