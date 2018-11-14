2018-11-13T17:09:24+03:00
Общество

Прогноз погоды 14 ноября в Нижнем Новгороде: мороз и сильный ветер

В течение всего дня будет светить солнце
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Среда в Нижнем Новгороде будет морозной и ветренойСреда в Нижнем Новгороде будет морозной и ветренойФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 14 ноября 2018 года, в Нижнем Новгороде будет морозная, солнечная и малооблачная погода. Синоптики обещают небольшое потепление до -1 градуса в дневные часы, однако по ощущениям будут все -10.

С самого утра будет светить яркое солнце. Скорость юго-западного ветра не превысит пяти метров в секунду.

Ближе к обеду прогнозируется малооблачная погода, ветер будет еще сильнее: его порывы ускорятся до пяти с половиной метров в секунду. Небо будет малооблачным, но это ненадолго.

В вечерние часы небо снова будет ясным. По прогнозам синоптиков, столбики термометра упадут до -4 градусов, которые снова будут ощущаться как -10. Ветер немного стихнет.

Ночью ожидается до -4 градусов. В ночь на 15 ноября ветер практически прекратится.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Электромонтер погиб во время разгрузочных работ в Заволжье
Жительница Лукояновского района предстала перед судом за жесткое обращение с маленьким сыном
В Нижнем Новгороде украли автомобиль прямо с парковки
Глеб Никитин: «Нижегородская область стала пилотным регионом по реализации проекта «Билет в будущее»
Конкурс на пост начальника сектора молодежной политики стартовал в мэрии Нижнего Новгорода
Иван Клейменов покинул пост руководителя «Нижновэнерго»
Межрегиональный турнир по каратэ прошел в Нижегородской области 11 ноября
Глеб Никитин: «На реализацию «майских» указов за январь-сентябрь направлено порядка 50 миллиардов рублей»
Более 450 фасадов домов отремонтированы и приняты в Нижегородской области
Наталья Суханова может перейти на работу в департамент туризма Нижегородской области
Неизвестная женщина погибла на пожаре в многоквартирном доме в Канавинском районе
19-летний нижегородец украл из магазина двенадцать упаковок кофе
В Нижегородской области завершилась уборка зерновых культур
Глеб Никитин возглавил правление нижегородского «Торпедо»
Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 14 ноября
Нижегородское «Торпедо» сразится с московским ЦСКА 13 ноября
В районе метромоста собираются создать парк «Горки»
87 штрафов выписано водителям за нарушение правил дорожного движения на Большой Покровской
В Нижегородской области выявили 150 килограмм поддельной красной икры
Всероссийский фестиваль иронической поэзии «Русский смех» пройдет в Кстове
«Теплоэнерго» планирует в два раза снизить аварийность на теплосетях к 2021 году
Трое 13-летних детей пострадали при столкновении иномарки с грузовиком в Навашинском районе
В Нижнем Новгороде пройдет всероссийский конкурс юных исполнителей
Нижегородский суд признал запрещенными пять сайтов по продаже полисов ОСАГО
Улица Героя Елисеева будет перекрыта до конца года
67-летний мужчина погиб на пожаре в Тоншаевском районе
Движение транспорта по улице Решетниковская прекращено до конца ноября
Глеб Никитин провел рабочую встречу с гендиректором «Уралвагонзавода»