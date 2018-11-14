Прогноз погоды 14 ноября в Нижнем Новгороде: мороз и сильный ветер

В среду, 14 ноября 2018 года, в Нижнем Новгороде будет морозная, солнечная и малооблачная погода. Синоптики обещают небольшое потепление до -1 градуса в дневные часы, однако по ощущениям будут все -10.

С самого утра будет светить яркое солнце. Скорость юго-западного ветра не превысит пяти метров в секунду.

Ближе к обеду прогнозируется малооблачная погода, ветер будет еще сильнее: его порывы ускорятся до пяти с половиной метров в секунду. Небо будет малооблачным, но это ненадолго.

В вечерние часы небо снова будет ясным. По прогнозам синоптиков, столбики термометра упадут до -4 градусов, которые снова будут ощущаться как -10. Ветер немного стихнет.

Ночью ожидается до -4 градусов. В ночь на 15 ноября ветер практически прекратится.