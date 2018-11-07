2018-11-07T12:37:54+03:00
Общество

Летевший из Уфы самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода

Одному из пассажиров лайнера стало плохо
Валерия ГРОМОВА
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Летевший из Уфы самолет экстренно приземлился в аэропорту Нижнего НовгородаЛетевший из Уфы самолет экстренно приземлился в аэропорту Нижнего НовгородаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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5 ноября 2018 года в нижегородском аэропорту «Стригино» экстренно совершил посадку самолет, направлявшийся из Уфы в Москву. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе аэропорта, такое решение пилоты приняли после того, как одному из пассажиров лайнера стало плохо.

После того, как судно приземлилось в Нижнем Новгороде, пострадавшего сняли с рейса. Самолет получил дозаправку и улетел в столицу.

Ранее сообщалось, что 1 октября стартовал третий этап проекта «Великие имена России», в ходе которого для нового имени нижегородского аэропорта выберут трех известных земляков. Сегодняшний список состоит из десяти имен: Козьма Минин, Иван Кулибин, Максим Горький, Валерий Чкалов, Петр Нестеров, Ростислав Алексеев, Николай Лобачевский, князь Георгий Всеволодович, Милий Балакирев и Александр Голованов. После того как будет сформирован шорт-лист из трех имен, начнется финальное голосование. Оно пройдет с 12 по 30 ноября 2018 года.

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