Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пациентки в нижегородской больнице

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-07T12:13:58+03:00

Врачи поставили ей диагноз только через четыре дня после того, как ее привезли в больницу

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки в одной из местных больниц. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, в случившемся виноват персонал.

10 ноября 2016 года в клиническую больницу №40 была госпитализирована 50-летняя нижегородка. Через пять дней она скончалась.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что смерть наступила в результате интоксикации организма, обусловленной гнойным перитонитом.

Следователи выяснили, что диагноз погибшей был установлен только на четвертые сутки, это была диагностическая ошибка. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» УК РФ.

По словам СК, действиям врачей, допустивших смерть пациентки, будет дана принципиальная юридическая оценка. Расследование продолжается.