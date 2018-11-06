СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-06T12:26:29+03:00

Во время взятия украинской деревни Дашуковки он в одиночку сдерживал немецкую армию

Изменить размер текста: A A

В последнее время в Нижнем Новгороде часто вспоминают земляков, которые прославили наш регион. Но о легендарном танкисте Александре Фадине, который родился в деревне Князёвка Арзамасского района Нижегородской области, к сожалению, почти ничего не знают. А ведь он первым вошел в оккупированный немцами Киев, в одиночку сдерживал немецкую армию при взятии украинского села Дашуковка и единственный, кто из пушки Т-34 смог сбить самолет.

Сегодня, 6 ноября, в день взятия Киева «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» решила исправить эту несправедливость и рассказать о великом земляке.

Киев – мать городов русских

Немецкое командование считало Киев одним из ключевых и решающих направлений боевых действий в 1943 году. Для советских войск освобождение этого города тоже было чрезвычайно важно.

Подготовка началась за несколько дней. 3 ноября 1943 года танки 207-ого танкового батальона, в котором служил командир танка Александр Фадин, начали наступление. Во время ожесточенного боя танкам пришлось пробираться по лесам и болотам, что для больших машин было весьма непросто. А из-за плохой видимости командирам танков приходилось постоянно высовываться, чтобы скоординировать действия экипажа. Однако 207-му батальону все же удалось вырваться на опушку леса, откуда уже была видна северная окраина Киева — Приорка.

Нижегородский танкист первым вошел в оккупированный немцами Киев во время Великой Отечественной войны. Фото: НПО "Курган"

Двум машинам гвардии лейтенантов Александра Фадина и Ивана Абашина при поддержке самоходной установки было поручено перекрыть главную просеку, куда устремились подразделения охранения противника.

- Не дожидаясь, когда механик-водитель окончательно установит танк, я дал первый выстрел по головному танку, который от меня уже находился метрах в пятидесяти. Мгновенная вспышка на лобовой части фашистского танка: он загорелся, освещая всю колонну, - вспоминал Александр Фадин. - Вторым выстрелом в упор мы расстреляли выходящий из-за первого горящего танка второй. Он также вспыхнул. В лесу стало светло как днем. А в это время слышу выстрелы танка Ванюши Абашина. Слева — глухой и долгий выстрел нашей самоходки. А у нас в прицеле уже несколько снопов горящих танков. Кричу механику, чтобы он подошел ближе. Фашисты начали отходить, пятясь задом. Подойдя почти вплотную к первому горящему танку, вижу за его правым бортом следующую живую цель (как оказалось впоследствии, это была крупнокалиберная самоходная пушка противника «Фердинанд»). Прицеливаюсь и даю выстрел — и сразу горящий факел. Мы преследуем противника и овладеваем совхозом «Виноградарь». Стало быстро светать. Противник усилил огонь с позиций, оборудованных севернее района Приорка.

5 ноября 1943 года батальон был готов к наступлению. Танкисты должны были первыми проложить дорогу к центру города.

- Вскоре, обогнав наших стрелков-пехотинцев, мы ворвались на улицу Борщаговскую, - рассказывал Александр Фадин. - Город горел, и особенно его центр. Гитлеровцы вели беспорядочный огонь из-за домов, из дворов. Высунувшись из командирского люка, я вел огонь, периодически опускаясь к педали привода танковой пушки или пулемета. А вот и Т-образный перекресток. Вижу, как головной танк, идущий с разведчиками впереди нас в двухстах метрах, достиг этого перекрестка и вдруг, объятый всплеском пламени, свернул вправо и врезался в один из угловых домов. Разведчики, находящиеся на нем, были с танка сброшены. Лейтенант Абашин и я открыли огонь по стремительно удиравшей самоходной установке врага. Сгущалась темнота. Подбежавший к нам командир батальона назначает головным танк лейтенанта Абашина, остальная колонна осталась в прежнем порядке. Абашину, Аветисяну и мне, как первым, он дал по одному человеку, проводнику, знающему город, и приказал с зажженными фарами, включив сирены, с максимальным огнем, быстро выйти в центр города и овладеть площадью (сейчас Майдан Незалежности – Прим.ред.).

На полном ходу танки долетели до главной улицы Киева – Крещатика.

За этот бой Александр Фадин был представлен к званию Герой Советского Союза: «товарищ Фадин выполнял самые ответственные боевые задания по освобождению города Киева, в ходе которого нанесен большой урон в живой силе и технике чем и способствовал успешному продвижению наших танков и взятию города Киева. Танк его первым ворвался в горд Киев».

Согласно наградному листу, Александр Фадин уничтожил два танка противника Т-4 одно самоходное орудие, семь станковых пулеметов, а также около 80 солдат и офицеров противника.

Но вместо звания Героя Советского Союза Александр Фадин получил орден Красного знамени.

Один в поле воин

Однако самым значительным подвигом Александра Фадина историки считают бой при взятии украинского села Дашуковка в феврале 1944 года, когда армию противника на протяжении пяти часов сдерживал лишь один его танк и немногочисленная пехота.

Большая группа немцев попала в окружение и пыталась вырваться из котла. На единственном пути отхода было решено поставили танковую бригаду. Танк Фадина был единственным в бригаде на тот момент. А потому сдерживать противника ему нужно было в одиночку. Задание было сродни самоубийству. Но отступать было нельзя. В танк погрузили двойной боекомплект – 150 снарядов, и он двинулся в путь.

Первые проблемы появились еще до начала боя. Перед селом был глубокий овраг, съезд в который давал танку сумасшедший разгон. Но, даже его не хватило, чтобы потом выбраться из этого оврага. Несколько раз танк безвольно откатывался назад. И тогда Александр Фадин предложил использовать специальные насадки на траки и идти… задним ходом. И это сработало.

Ночью уставшие и измотанные танкисты взобрались на другой край оврага и обнаружили подмогу - 50 человек пехоты. Немного отдохнув, они пошли в атаку.

Начался стрекот пулеметов противника, башня танка Фадина крутилась, как сумасшедшая, гася снарядами укрепленные в деревне фашистские точки. К концу первой части боя, экипажу удалось уничтожить 16 боевых точек. Но из 50 пехотинцев в живых осталось только 20 человек.

Нижегородский танкист первым вошел в оккупированный немцами Киев во время Великой Отечественной войны. Фото: НПО "Курган"

На дороге показались немецкие грузовики и бронетранспортеры. Было уже темно, и немецкие автомобили включили фары.

- Осколочным. Огонь! – скомандовал Александр Фадин.

И первый грузовик разлетелся вдребезги. Еще выстрел - запылала замыкающая машина.

- Мне механик говорит: «Лейтенант, не расстреливай все машины, трофеев надо набрать», - вспоминал Александр Фадин. - Местность осветилась, как днем. Были видны в отблесках пламени бегающие фигуры фашистов, по которым я выпустил еще несколько осколочных снарядов и полностью короткими очередями разрядил диск из спаренного с пушкой танкового дегтяревского пулемета.

Танкисты заблокировали колонну, и после нескольких попыток развернуться, немецкие машины застряли в грязи. Не успели они разобраться с одной проблемой, как заметили крадущиеся по соседнему полю два немецких танка Pz IV. Выстрел – и точное попадание.

Бой был в самом разгаре, и тут оказалось, что из 150 снарядов осталось лишь 15. Но сдаваться герои не собирались.

Через несколько минут они увидели, как над дорогой с подбитыми фургонами, прямо над телеграфными столбами, пролетел немецкий самолет.

- Самолет курсировал вдоль этой линии и, зная примерно расстояние между столбами, я рассчитал его скорость. Она была небольшой, порядка 50-60 километров в час. Когда самолет сбросил груз и пролетел мимо нас, я решил, что, если он развернется, я попытаюсь его сбить, - вспоминает Александр Фадин. - Даю команду Фетисову отвернуть колпачок и зарядить осколочным. Самолет разворачивается, я беру упреждение - выстрел. Снаряд угодил ему прямо в мотор, и самолет переломился.

Ничего подобного раньше не было! Да и в будущем никому не удавалось сбить из Т-34 летящий самолет.

Но не успели они обрадоваться точному попаданию, как в ста метрах от себя заметили движение и выстрелили наудачу последним снарядом. Из-за дымовой завесы выбежали охваченные огнем немецкие автоматчики, и тут же прогремел взрыв - снаряд Фадина поджег «Тигра», а пожар взорвал боезапасы танка. Но тут же немецкий «Фердинанд» трижды выстрелил по Т-34, смертельно ранив заряжающего. Остальные были контужены, но успели выбраться из танка. Когда они тащили раненного товарища по полю, то увидели, как наконец подходит долгожданная подмога.

Согласно наградному листу, помимо уничтоженных целей, командиру танка Александру Фадину удалось взять еще двоих пленных.

За этот бой Фадин снова был представлен к званию Героя Советского Союза. Но ее не вручили, заменив на орден Александра Невского.

Нижегородский танкист первым вошел в оккупированный немцами Киев во время Великой Отечественной войны. Фото: НПО "Курган"

Награда нашла героя

В мае 1945 года война для Александра Фадина не закончилась. Он участвовал в переходе через степи Монголии и первым достиг горного хребта Большого Хингана, за что был награжден орденом Отечественной войн второй степени. Он громил врага на огромных просторах Маньчжурии и при овладении Порт-Артуром.

Послевоенную жизнь Александр Фадин также связал с армией. Он был офицером отдела боевой подготовки штаба гражданской обороны Министерства обороны СССР, профессором Академии военных наук, а в 1976 – 1978 годах жил в Сирии, где занимался подготовкой офицеров танковых войск.

В 1996 году Александр Фадин ушел в отставку в звании полковника. В том же году ему «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

До последних дней Александр Фадин работал старшим научным сотрудником Центра информационных технологий Общевойсковой академии вооруженных сил Российской Федерации. Умер герой-танкист 10 ноября 2011 года в Москве.