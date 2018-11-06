2018-11-06T16:04:34+03:00
Общество

Уголовное дело в отношении лидера НРО «Справедливая Россия» Александра Бочкарева направлено в суд

Его обвиняют в мошенничестве на пять миллионов рублей
Юлия ИСАЕВА
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Уголовное дело по обвинению в мошенничестве лидера НРО «Справедливая Россия» Александра Бочкарева направлено в судУголовное дело по обвинению в мошенничестве лидера НРО «Справедливая Россия» Александра Бочкарева направлено в судФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Расследование уголовного дела в отношении председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александра Бочкарева завершено. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, он и его соучастник обвиняются в мошенничестве на пять миллионов рублей.

По версии следствия, летом 2015 года Бочкарев вместе со своим знакомым потребовали у потерпевшего эти деньги, чтобы он не лишился места в партии. Они заявили ему, будто эти пять миллионов пойдут на избирательную кампанию в Ленинском районе. При этом Бочкарев заверил мужчину, что в случае неполучения им мандата депутата гордумы вернет ему четыре с половиной миллиона рублей.

В конце августа потерпевший передал обвиняемым пять миллионов рублей, однако в сентябре он так и не получил депутатский мандат. Однако Бочкарев вернул ему лишь 400 тысяч рублей.

Ни лидер партии «Справедливая Россия», ни его сообщник не признали свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Напомним, санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

23 ноября 2017 года Бочкарев был помещен под домашний арест. Эта мера пресечения действует до сих пор.

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