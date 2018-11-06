Под Выборгом найдены любовные фронтовые письма солдату, жившему в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-06T15:54:29+03:00

Во время войны его признали погибшим, а после смерти родственники не желают о нем слышать

Изменить размер текста: A A

Летом 2018 года в одном из старых финских домов под Выборгом были найдены два письма-треугольника, сохранившихся под полом с 1944 года.

- Я приехал на базу отдыха к друзьям, которые мне показали эти письма. Попросили разузнать, кому они принадлежали, - пояснил Сергей Загацкий, командир поискового отряда «Озерный» из Санкт-Петербурга.

Письма Александру Лоскутову написала некая Маруся (вероятно, его возлюбленная)

Оказалось, оба письма написаны некоей Марусей и адресованы лейтенанту Красной Армии Александру Петровичу Лоскутову, командиру взвода автоматчиков 791 стрелкового полка 135 стрелковой дивизии, которая штурмовала финскую оборону.

- Позже по документам удалось выяснить, что у Александра Петровича была непростая военная судьба. В январе 1944 года он был тяжело ранен. Его даже записали как погибшего, - рассказал собеседник «Комсомолки». - Но он не погиб, а попал в госпиталь, где, видимо, проходил очень длительное лечение. А через год его исключили из погибших.

И Лоскутов вернулся на фронт, на Карельский перешеек под Выборгом, где получил новое ранение. Тогда бойца наградили Орденом Отечественной войны II степени.

Это озеро Няятялян-ярви, на берегу которого стоял тот самый финский домик, а в 1944 году Лоскутов совершил свой подвиг.

- Его подвиг описан в документах. В них говорится, что, будучи командиром взвода автоматчиков, Александр Петрович пошел на штурм финской траншеи, благодаря чему оборона финнов была сломлена, - уточнил поисковик.

Однако, что было дальше, выяснить не удалось. Возможно, он снова вернулся на фронт. Как бы то ни было, с войны мужчина вернулся домой, а в 2005 году перебрался на ПМЖ в Нижний Новгород.

Чтобы найти Лоскутова или хотя бы родственников, петербуржец бросил клич по нижегородским пабликам в соцсетях и списался с местными поисковиками. Через некоторое время у Сергея был телефон родственников ветерана Великой Отечественной войны. Конечно, Сергей жутко обрадовался - вот она, ниточка, ведущая к адресату писем-треугольников. Но радоваться было рано…

- Я поговорил по телефону со второй снохой Александра Петровича. К сожалению, письма не заинтересовали родных Лоскутова. А сам он давно умер. У них хранятся все его награды, но рассказывать о них или их владельце не желают, - с горечью сообщил Загацкий.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» также связалась с родственниками Александра Лоскутова, но те общаться не захотели, отметив, что ничего хорошего про старика рассказать не могут.

Тем временем поисковики из Санкт-Петербурга собираются передать найденные письма в музей, который находится на том месте, где воевал Лоскутов летом 1944 года.

- Там выставлены все вещи, которые были найдены на месте финской деревни. Мы хотим сделать стенд с письмами Лоскутова. Конечно, хотелось разместить на нем его фотографии и рассказы родственников… - поделился Сергей.

Добавим, что в нижегородских ветеранских организациях Александр Лоскутов не состоял.