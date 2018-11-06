За уборкой снега в Нижнем Новгороде можно будет следить онлайн

СЕГОДНЯ 14:07 2018-11-06T14:10:13+03:00

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Все последние годы снегопад в Нижнем Новгороде воспринимается не иначе как стихийное бедствие. Гигантские пробки на дорогах, перебои в работе общественного транспорта, утонувшие в сугробах тротуары – вот лишь небольшая часть последствий любого маломальского снегопада. Чтобы зима снова не подкралась незаметно, в этом году городские власти начали готовиться к непогоде заранее. Причем подошли к этому с инновационным подходом.

- В этот зимний сезон 296 снегоуборочных машин, осуществляющих уборку дорог в Нижнем Новгороде, были подключены к региональной навигационно-информационной системе, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации. – Система дает возможность определять местонахождение транспортных средств, выехали ли они на уборку дорог, осуществляют ли они ее по траектории, определенной контрактом.

Впрочем, и это еще не все. В скором времени за уборкой снега в Нижнем Новгороде все желающие смогут следить онлайн.

- Мы подготовили программный продукт «Антиснег», о котором я говорил ранее. В настоящий момент он уже находится в тестовой эксплуатации, - рассказал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Эта программа позволит нам видеть всю уборочную технику онлайн, а все дороги автоматически будут менять цвет в зависимости от объемов выпадения осадков и их уборки. По умолчанию они становятся все красными, и по мере того, как техника с GPS- датчиками будет проходить по дорогам, они будут становиться «зелеными».

Кстати, по словам мэра Нижнего Новгорода, в течение ближайших двух лет городские власти намерены полностью перейти на уборку дорог силами муниципальных структур, не обращаясь к частным компаниям. К слову, изменения ожидают не только подрядчиков, но и рядовых нижегородцев. Особое внимание будет приковано к автомобилистам.

- Администрациями районов сейчас ведется работа по установке запрещающих парковку знаков на проезжей части дорог, ширина которых затрудняет работу спецтехники для оперативной уборки снег, - сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации. - Кроме того, сами дорожные предприятия, используя опыт прошлых лет, докупают знаки временного ограничения движения по улицам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

К началу зимы в Нижнем Новгороде готовы:

529 из 574 единиц снегоуборочной техники

736 из 817 водителей специальной техники

748 из 852 необходимых дорожных рабочих

411 предупреждающих знаков-аншлагов заготовлено к зиме

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Нестеренко, член регионального штаба ОНФ:

- В прошлом году в Нижнем Новгороде был создан интернет-портал «Антиснег», где горожане могли оперативно оставлять заявки и получать информацию об их выполнении. Он действительно принес свои положительные результаты. Прежде всего, помог выстроить диалог между администрациями и нижегородцами. В этом году разработка такого масштабного программного продукта и подключение к нему снегоуборочных машин позволит жителям оперативно отслеживать действие техники: сколько машин на линии, где сейчас ведется уборка. Нам это даст понимание, что действительно уборка снега идет по графику.