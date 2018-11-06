Еще две нижегородские маршрутки перешли на систему безналичной оплаты проезда

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-06T11:24:36+03:00

В маршрутках №37 и №86 начала работать система безналичной оплаты проезда Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Еще в двух автобусах в Нижнем Новгороде теперь подключены к системе безналичной оплаты проезда. Как сообщается в официальной группе «ООО «Ситикард», речь идет о маршрутке №37, которая следует от площади Горького в Петряевку, и №86, которая едет от Щербинок до ТЦ «Седьмое небо».

По информации, стоимость проезда при оплате транспортной или банковской картой составляет 28 рублей. Тариф 60/90 минут в вышеуказанных маршрутках не действует.

Кроме того, на пригородных маршрутах нижегородского направления МУП «Борское ПАП» теперь тоже доступна безналичная система оплаты проезда: №№ 222т, 229, 235, 236, 237, 245.

В начале марта 2018 года сообщалось, что «Нижегородпассажиравтотранс» планирует вложить 10,598 миллионов рублей в присоединение к АСКОП. Предприятие планировало закупить служебные карты и терминалы, чтобы заменить старое оборудование, которое уже успело выйти из строя.

Сейчас оплатить проезд с помощью банковской или транспортной карты с электронным кошельком можно на маршрутках № 14, 31, 39, 63, 79, 83, 89, 92, 98. Стоимость проезда по картам составит 28 рублей. Однако бесплатные пересадки по транспортной карте на этих маршрутах действовать не будут.