СЕГОДНЯ 20:10 2018-11-05T20:34:25+03:00

600 семей остались без холодной воды в ЖК «Красная поляна». ФОТО: Светлана Миханкова.

Изменить размер текста: A A

Крайне неприятная ситуация произошла в жилом комплексе «Красная поляна» в Нижнем Новгороде – там 4 ноября в доме № 4 прорвало трубу холодного водоснабжения высокого давления. Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.

- Из-за прорыва трубы теперь подмывает фундамент 19-этажного дома, - сообщают нижегородцы. – Более 600 семей теперь остались без холодной воды. При этом нижегородский ДУК обещает начать работы только во вторник после праздников.

Сами нижегородцы напоминают, что в случае прекращения или ограничения водоснабжения орган местного самоуправления поселения или городского округа обязан в течение одних суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды.

Судя по фотографиям, размещенным в социальных сетях, происшествие было действительно масштабным – из-за прорыва трубы там случился настоящий потоп.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.