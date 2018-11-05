2018-11-05T20:34:25+03:00
Общество

600 семей остались без холодной воды в ЖК «Красная поляна»

Теперь водой подмывает фундамент 19-этажного дома
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
600 семей остались без холодной воды в ЖК «Красная поляна». ФОТО: Светлана Миханкова.600 семей остались без холодной воды в ЖК «Красная поляна». ФОТО: Светлана Миханкова.
Изменить размер текста:

Крайне неприятная ситуация произошла в жилом комплексе «Красная поляна» в Нижнем Новгороде – там 4 ноября в доме № 4 прорвало трубу холодного водоснабжения высокого давления. Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.

- Из-за прорыва трубы теперь подмывает фундамент 19-этажного дома, - сообщают нижегородцы. – Более 600 семей теперь остались без холодной воды. При этом нижегородский ДУК обещает начать работы только во вторник после праздников.

Сами нижегородцы напоминают, что в случае прекращения или ограничения водоснабжения орган местного самоуправления поселения или городского округа обязан в течение одних суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды.

Судя по фотографиям, размещенным в социальных сетях, происшествие было действительно масштабным – из-за прорыва трубы там случился настоящий потоп.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Чемпионат России по теннису на колясках пройдет в Нижнем Новгороде
Нижегородская область стала лидером по количеству участников Олимпиады НТИ
Серию краж из дачных домиков раскрыли в Дальнеконстантиновском районе
В Арзамасском районе прямо в сауне ограбили женщину
Известная журналистка Оксана Николайчук умерла в Нижнем Новгороде
На Бору велась незаконная охота на лосей
Нижегородские НКО выиграли 105 миллионов рублей на развитие 71 проекта
Гаяз-хазрат Закиров переизбран председателем ДУМ Нижегородской области
Ярмарка «Дары осени» пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 11 ноября
Дмитрий Черышев признан лучшим тренером ФНЛ по итогам октября
Санавиацию впервые задействовали для доставки больного из Ветлуги в Нижний Новгород
Глеб Никитин встретился с представителями традиционных конфессий 4 ноября
Концерт Дмитрия Маликова в Нижнем Новгороде начнется в 20:00
На Рождественской улице прошла интерактивная костюмированная экскурсия «Купеческий Нижний»
Глеб Никитин вручил нижегородцам премии Минина и Пожарского в День народного единства
ФК «Нижний Новгород» уступил «Тюмени» в матче ФНЛ
Глеб Никитин и Владимир Панов возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Глеб Никитин посетил ярмарку на Рождественской улице
6 ноября в Нижнем Новгороде пройдет всероссийская игра «Риск»
Пропавшего в Кстовском районе 54-летнего Александра Сиднева нашли погибшим
Салют в честь Дня народного единства в Нижнем Новгороде начнется в 21:00
Нижегородские полицейские поймали похитителя аппарата для жарки во фритюре
Уехал на рыбалку и пропал: в Кстовском районе ищут 54-летнего Александра Сиднева
БК «Нижний Новгород» уступил польской «Зенене Гуре» в матче Единой Лиги ВТБ
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства
В Нижний Новгород приехал президент европейской цирковой ассоциации Карло Урс Пилс