Прогноз погоды на 5-9 ноября в Нижнем Новгороде: Тепло и пасмурно

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-05T14:14:47+03:00

Всю неделю столбики термометров будут держаться на отметке +5 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Всю неделю столбики термометров будут держаться на отметке +5 градусов

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Прогноз погоды на 5-9 ноября в Нижнем Новгороде обещает горожанам небольшую передышку – после недолгих заморозков и первого снега в городе вновь установится относительно теплая погода.

- В понедельник, 5 ноября, столбики термометров поднимутся до + 6 градусов. При этом весь день будет пасмурная погода. В ночные часы похолодает до +4 градусов, - обещают синоптики. – Во вторник, 6 ноября, температура воздуха составит +5 градусов, но уже ночью столбики термометров опустятся до + 1 градуса. При этом погода будет ясной, с небольшой облачностью.

Такая погода простоит до 8 ноября, когда в Нижнем Новгороде начнутся дожди. При этом воздух прогреется до +5…+3 градусов.

- В пятницу, 9 ноября, в Нижнем Новгороде ожидается небольшое похолодание – до +3 градусов, - обещают синоптики. – Ночью столбики термометров опустятся до нуля градусов. При этом возможен дождь со снегом.