СЕГОДНЯ 21:20 2018-11-03T21:42:31+03:00

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Сегодня, 3 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между нижегородским «Торпедо» и уфимским «Салават Юлаев». На радость всем нижегородским болельщикам «Торпедо» обошло уфимцев со счетом 3:1.

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

Первые две шайбы забросили «торпедовцы» Михаил Варнаков и Денис Паршин в начале первого периода. Однако уфимцы не хотели уступать и вскоре, благодаря результативному броску Владимира Жаркова, отыграли один гол. Однако на большее игроки «Салават Юлаева» оказались не способны. В третьем периоде преимущество тоже было у «торпедовцев» - Паршин оформил дубль.

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

- Во втором периоде остались в меньшинстве, но все равно выстояли. В третьем периоде стали играть лучше и забили важный третий гол и довели игру до победы, - прокомментировал игру главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировки.

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

Таким образом, «Торпедо» одержало четвертую победу подряд.

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"