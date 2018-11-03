2018-11-03T21:42:31+03:00
Общество

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев"

Нижегородцы смогли противостоять даже в меньшинстве
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между нижегородским «Торпедо» и уфимским «Салават Юлаев». На радость всем нижегородским болельщикам «Торпедо» обошло уфимцев со счетом 3:1.

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

Первые две шайбы забросили «торпедовцы» Михаил Варнаков и Денис Паршин в начале первого периода. Однако уфимцы не хотели уступать и вскоре, благодаря результативному броску Владимира Жаркова, отыграли один гол. Однако на большее игроки «Салават Юлаева» оказались не способны. В третьем периоде преимущество тоже было у «торпедовцев» - Паршин оформил дубль.

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

- Во втором периоде остались в меньшинстве, но все равно выстояли. В третьем периоде стали играть лучше и забили важный третий гол и довели игру до победы, - прокомментировал игру главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировки.

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

Таким образом, «Торпедо» одержало четвертую победу подряд.

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

ХК «Торпедо» обыграл уфимский "Салават "Юлаев". Фото: ХК "Торпедо"

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижний Новгород приехал президент европейской цирковой ассоциации Карло Урс Пилс
Нижегородский «Старт» сыграл вничью с «Динамо-Казань»
ХК "Чайка" из Нижнего Новгорода уступил ХК "Амурский тигр" из Хабаровска
Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород тяжелобольного ребенка
4 ноября в Нижнем Новгороде состоятся торжества в честь Казанской иконы Божией Матери
Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проведет бесплатные правовые консультации
Говядина, свинина и морковь подешевели в Нижегородской области
В нижегородском аэропорту запущен новый рейс до Перми
4 ноября в Нижнем Новгороде испекут самый большой и самый маленький пирог
В Нижнем Новгороде пройдет Чемпионат России по теннису на колясках
Работы по благоустройству парков и скверов завершены в 35 районах Нижегородской области
В Дзержинске разыскивают пропавшего месяц назад 39-летнего Сергея Кулакова
Глеб Никитин поручил провести проверки в местах детского отдыха после страшного пожара в Городце
64-летний пешеход погиб под колесами «Ниссана» в Дзержинске
После салюта в День народного единства нижегородцев развезут по домам на общественном транспорте
Нижегородское МЧС перешло в режим повышенной готовности на время праздников
Глеб Никитин пригласил волонтеров участвовать в обсуждениях по установке памятника к 800-летию Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде завершается благоустройство сквера на улице Ефремова
4 ноября в Нижнем Новгороде пройдет крестный ход
Нижегородка предстала перед судом за дачу взятки заведующему отделением психиатрической больницы
Водитель без прав устроил жуткое ДТП в Семеновском районе: один человек погиб и трое пострадали