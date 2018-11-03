2018-11-03T17:21:37+03:00
Общество

Нижегородская область и Швеция обменялись опытом переработки отходов

В будущем будет сформирована концепция пилотного проекта по организации сбора опасных отходов
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородская область и Швеция обменялись опытом переработки отходовНижегородская область и Швеция обменялись опытом переработки отходовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В министерстве экологии Нижегородской области состоялась рабочая встреча представителей ведомства с членами Шведского агентства охраны окружающей среды, министерства природных ресурсов и экологии РФ и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Опыт Швеции в плане переработки отходов очень интересен. В королевстве только 10 процентов отходов отправляется на свалку, все остальное перерабатывается. Для этого весь мусор сортируется. Правда, для неподготовленного человека это весьма непросто. В Швеции отходы делятся на десть фракций. Хотя начиналось все постепенно, и шведы потихоньку привыкли.

Кроме того, в Швеции очень сильна мотивация самих жителей - каждое домохозяйство уплачивает в муниципалитет сбор за управление отходами. Домохозяйства, которые не сортируют отходы, платят больше.

- Некоторые муниципалитеты регулируют этот сбор на основании частоты вывоза мусора. То есть если, например, все сортируется, то не обязательно раз в неделю вывозить мусор, а можно 2 раза в месяц. Есть муниципалитеты, которые регулируют сбор на основании веса, когда человек платит за каждый килограмм мусора. Также есть регулирование на основании объема мусорного бака. То есть если у тебя большой мусорный бак – платишь больше за литр, - пояснила эксперт в области отходов Шведского агентства охраны окружающей среды Нина Авдагич Лам.

В ходе встречи стороны обсудили подготовку пилотного проекта по организации сбора опасных отходов (отработанные ртутные лампы, батарейки). А также были достигнуты договоренности о формировании общей концепции проекта по сортировке и переработке отходов.

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