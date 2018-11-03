2018-11-03T15:14:42+03:00
Общество

Мисс Нижний Новгород-2017 Дарья Картышова призвала нижегородцев участвовать в конкурсе на должность министра экологии Нижегородской области

Модель сама зарегистрировалась на портале «Команда Правительства»
Юлия ДАНЧЕНКО
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Мисс Нижний Новгород-2017 Дарья Картышова призвала нижегородцев участвовать в конкурсе на должность министра экологии Нижегородской областиМисс Нижний Новгород-2017 Дарья Картышова призвала нижегородцев участвовать в конкурсе на должность министра экологии Нижегородской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Мисс Нижний Новгород-2017 и финалистка конкурса «Мисс Земля-2018» Дарья Картышова зарегистрировалась на портале «Команда Правительства» и призвала нижегородцев участвовать в конкурсе на должность министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Находясь здесь на Филиппинах, я узнала, что на родной нижегородской земле проходит конкурс на должность министра экологии. Именно поэтому я сама решила подать заявку на участие на портале «Команда правительства, - рассказала Дарья.

Кроме того, модель призвала всех неравнодушных нижегородцев сделать то же самое и подать заявку на отборочный тур.

- Докажите, что вы можете помочь решить проблемы нашего региона, - призвала Дарья Картышова.

Сейчас модель участвует в международном конкурсе красоты «Мисс Земля-2018», финал, которого состоится 3 ноября в 15.00. Участницы этого конкурса – это не просто красивые девушки. Все они должны быть неравнодушны к проблемам экологии, защите окружающей среды. Каждая участница представляет проект для улучшения экологической обстановки в мире. Победительница становится представительницей ООН в вопросах развития программ по сохранению среды обитания человека на планете.

Дарья Картышова призвала нижегородцев участвовать в конкурсе на должность министра экологии Нижегородской области.

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