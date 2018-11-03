В Нижнем Новгороде провели две показательные операции эндопротезирования брюшного отдела аорты

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-03T14:16:44+03:00

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Ведущие хирурги провели две показательные операции эндопротезирования брюшного отдела аорты, которые прошли в рамках научно-образовательной конференции «Организация рентгенохирургической помощи пациентам с патологией нисходящего и брюшного отделов аорты в Нижегородской области».

В Нижнем Новгороде провели две показательные операции эндопротезирования брюшного отдела аортыФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Обе операции были проведены 2 ноября двумя хирургами: хирург из Уфы - д.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии БГМУ Тимур Хафизов, и нижегородский хирург - д.м.н., гл. внештатный рентгенхирург МЗ НО, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СККБ Евгений Чеботарь.

В Нижнем Новгороде провели две показательные операции эндопротезирования брюшного отдела аортыФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Операции должны были продемонстрировать всем участникам конференции новейшие технологические возможности при проведении операций, чтобы и другие сердечно-сосудистые хирурги могли применять их в своей практике.

В Нижнем Новгороде провели две показательные операции эндопротезирования брюшного отдела аортыФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Показательные операции транслировались в реальном времени. А после их завершения специалисты могли обсудить все нюансы и выяснить все интересующие их вопросы.