СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-03T10:23:13+03:00

Дом культуры имени В. Маяковского в Нижнем Новгороде могут снести. Фото: wikimapia

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Рабочая группа по инвентаризации заброшенных социальных объектов посетила три заброшенных объекта в Ленинском районе. В ходе выездного совещания 2 ноября министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов предложил собственникам Дома культуры имени В. Маяковского подумать о сносе здания.

Дом №12 на улице Перекопская был построен в 1936 году и сейчас находится в частной собственности.

- Объект аварийный, представляет угрозу жизни и здоровью людей. Совсем рядом с ним – школа, дети могут пролезть на его территорию, получить травмы. К сожалению, восстановить его вряд ли получится – утрачены основные элементы, поэтому мы предложим собственнику рассмотреть возможность сноса бывшего ДК, либо передать объект на баланс органов власти, - отметил Сергей Баринов.

Помимо заброшенного Дома культуры рабочая группа посетила бывший детский сад, который находится по адресу улица Завкомовская, дом №1, а также разрушенное задание на улице Героя Самочкина, дом №2, которое раньше принадлежало МВД,

- По зданию бывшего детского сада, как я понял, однозначных планов пока у собственника нет. Территория захламлена, будем обращаться в надзорные органы, чтобы разрешить ситуацию. На мой взгляд, после необходимых обследований объект возможно возродить, - прокомментировал министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов.

Дом на улице Героя Самочкина весной 2018 года был передан в безвозмездное использование Нижегородской Епархии. По словам Сергея Баринова, Епархия ждет решения от органов власти по предоставлению участка, чтобы начать строительство храма. Возводить здание Епархия планирует на протяжении двух лет.

Напомним, что рабочая группа по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина занимается инвентаризацией и обследованием заброшенных социальных объектов недвижимости (детсадов, школ, училищ), поиском виновных в ненадлежащем содержании и рассмотрит вопросы их дальнейшего использования. В состав группы вошли представители министерства имущественных и земельных отношений, Территориального управления Росимущества в регионе и комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода.