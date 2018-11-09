2018-11-09T11:15:53+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде из-за сообщения о бомбе оцепили железнодорожный вокзал

Анонимный звонок поступил в МЧС 8 ноября
Юлия ИСАЕВА
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Московский вокзал в Нижнем Новгороде оцепили из-за сообщения о бомбеМосковский вокзал в Нижнем Новгороде оцепили из-за сообщения о бомбеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Вчера, 8 ноября 2018 года, в Нижнем Новгороде был оцеплен Московский железнодорожный вокзал. Сообщение о бомбе поступило Центр управления в кризисных ситуациях в 20:19.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, информация была от анонимного источника. На место происшествия выезжали службы экстренного реагирования.

Здание вокзала оцепили, исследовали все помещения. 150 человек срочно были эвакуированы. Для работ были привлечены более 30 спасателей и девять машин.

Позже стало известно, что никакого взрывного устройства обнаружено не было. На прибытие и отправку электропоездов данное происшествие не повлияло.

Сейчас вокзал работает в штатном режиме.

Напомним, в прошлом году в Нижнем Новгороде Московский вокзал и аэропорт "Стригино" пришлось проверять кинологам с собаками. Причиной переполоха стал звонок неизвестного с сообщением, будто бы в одном из этих мест заложена бомба. Однако ее тоже не нашли.

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