2018-11-09T11:15:53+03:00
Происшествия

Многодетной нижегородкой, которая якобы пыталась продать своего полугодовалого ребенка, заинтересовались следователи

Органы опеки и администрация района уже побывали у нее в квартире
Юлия ИСАЕВА
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Многодетной нижегородкой, которая якобы пыталась продать своего полугодовалого ребенка, заинтересовались следователиМногодетной нижегородкой, которая якобы пыталась продать своего полугодовалого ребенка, заинтересовались следователиФото: Иван ПЕТРОВ
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Вчера, 8 ноября, в СМИ появилась информация, что жительница Нижнего Новгорода пыталась продать своего новорожденного ребенка семейной паре из Москвы. Сейчас по данному факту организована доследственная проверка, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Специалисты, представители администрации Советского района и органы опеки уже побывали в квартире той самой женщины и посмотрели на условия, в которых она живет.

- Предварительно, социально-бытовые условия данной семьи, в которой воспитываются шестеро малолетних детей, удовлетворительные, - пояснили следователи.

Шестимесячный малыш, которого якобы нижегородка хотела продать за деньги, сейчас находится дома. В отношении всех детей назначены судебно-медицинские экспертизы.

Обстоятельства выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Эту информацию прокомментировала также Уполномоченная по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

- Мы уже подключились к проверке этого сообщения о попытке продажи младенца. Чтобы изучить все обстоятельства, юристы аппарата направили соответствующие запросы в правоохранительные органы с целью установить личность женщины. Важно выяснить, что могло стать причиной подобного поведения нижегородки. Если данную ситуацию можно было предотвратить, то важно понять, на каком этапе произошел сбой, чтобы провести системную профилактическую работу и подобная история не повторилась, - пояснила она.

Ранее сообщалось, что в конце июля в Воротынце погибла 6-месячная девочка. Она захлебнулась в ванной, когда ее мать оставила малышку без присмотра. На днях женщина предстала перед судом. Следователи установили, что она положила дочь в ванну, наполненную водой, и вышла. Ее не было рядом с малышкой не менее 15 минут. Суд признал нижегородку виновной и приговорил к одному году лишения свободы.

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