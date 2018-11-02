«Выжить помогла победа Хабиба»: дагестанские подростки, обгоревшие при взрыве, возвращаются домой

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-02T16:54:39+03:00

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Целый месяц за жизнь 14-летнего Юнуса Магомедова и 17-летнего Гаджи Гаджиева из Дагестана боролись специалисты ожогового центра Университетской клиники ПИМУ. Изувеченных подростков привезли в Нижний Новгород на следующий день после взрыва в спортшколе в селе Эбдалая, прогремевшего вечером 2 октября. Вместе с ними сильнейшие ожоги получили еще трое ребят: двое скончались в Дагестане, один не сумел выкарабкаться уже здесь, в столице Приволжья (ожоги 80% тела оказались не совместимы с жизнью).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/676226" frameborder="0"></iframe> Дагестанских подростков, пострадавших при взрыве, выписали из Университетской клиники ПИМУ.Анастасия НАЗАРОВА

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» навестила ребят 2 ноября, в день долгожданной выписки. Они по-прежнему в перевязках, на теле - множественные ожоги, а на лицах - улыбка. Наконец они возвращаются домой.

Мама Юнуса рассказала, что на выздоровление мальчиков вдохновила победа российского бойца Хабиба НурмагомедоваФото: Анастасия НАЗАРОВА

Как рассказал директор Университетской клиники ПИМУ, руководитель ожогового центра Игорь Арефьев, пациенты с ожогами 45% тела были доставлены спецбортом МЧС 3 октября.

- На момент поступления состояние подростков было тяжелым, их госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, - рассказал специалист. - Приходилось переливать и препараты крови, неоднократно выполнялись перевязки, были выполнены оперативные вмешательства по устранению участков глубоких ожогов.

14-летний Юнус мечтает вернуться к тренировкамФото: Анастасия НАЗАРОВА

«Умираю! Помогите!»

Родители пострадавших мальчиков признались, что поначалу не верили, что их сыновья смогут выжить.

- Никто не думал, что их можно будет поставить на ноги и что они пойдут за такое кратчайшее время, - заявил Мухтар Магомедов в интервью «Комсомолке».

В тот злополучный вечер отец 14-летнего Юнуса оказался рядом с местом трагедии. Когда увидел обгоревшего сына, растерялся, не зная, что делать.

- Сын кричал «Умираю! Помогите!» - вспоминает мама Юнуса Майсарат Магомедова. - До сих пор не могу забыть его глаза, которые он никак не мог открыть. До такой степени они опухли.

17-летний Гаджи не помнит, как произошел взрыв и что было потомФото: Анастасия НАЗАРОВА

Магомед Гаджиев, отец 17-летнего Гаджи, рассказал, что также во время взрыва пострадать мог и один из его младших сыновей. Он ходил в тот же спортивный зал.

- Гаджи не пустил брата и его друзей в ту комнату, посчитав, что они еще маленькие. Наверное, они потом ругали его, что так поступил. Но в итоге вышло, что он их спас, - отметил мужчина. - Если бы их там было больше, то и трагедия была масштабнее.

Мальчики получили ожоги 45% телаФото: Анастасия НАЗАРОВА

«Жалость неуместна!»

Мальчики, в отличие от своих родителей, не столь многословны. При этом на лицах - нескрываемая радость. Скоро они вернутся домой, где их ждут многочисленные родственники и друзья, которые неустанно молились за их здоровье.

- Я почти не помню, что произошло в тот вечер, - сказал 17-летний подросток, потупив взгляд. - Главное, что сейчас я чувствую себя нормально. Все четко. Ничего не болит.

В семье Магомедовых - пять детей: три сына и две дочки. Юнус - средний сынФото: Анастасия НАЗАРОВА

Никаких жалоб и уж тем более слез, никакой жалости к самим себе. Как и подобает бойцам (оба юноши занимаются вольной борьбой) уже грезят о тренировках, к которым вернутся не раньше чем через год.

- Все, что мы могли сделать, уже сделали вместе с врачами. Теперь все зависит от них самих, от их силы воли, - уверен Магомед Гаджиев.

В каком-то смысле к скорейшему выздоровлению ребят подтолкнула победа российского бойца смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в поединке с Конором Макгрегором.

- Когда Хабиб победил, они чуть с кроватей своих не спрыгнули. Хотя на тот момент им даже глаза было трудно открыть. Радостные после триумфа пошли на поправку, - рассказала «Комсомолке» Майсарат Магомедова, мама Юнуса.

За месяц нижегородским врачам удалось поставить ребят на ногиФото: Анастасия НАЗАРОВА

Прощаясь с благодарными пациентами, директор Университетской клиники наказал заниматься спортом и ни в коем случае не давать слабину.

- Здесь жалость неуместна! Хорошо бы еще свозить на сероводородные источники. Они дают возможность рубцам созреть. Сейчас они начнут утолщаться, багроветь и зудеть. Это продлится минимум полгода. Но затем они станут плоскими и менее зудящими, - объяснил врач мальчикам и их родителям.

ОФИЦИАЛЬНО

Николай Карякин, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета:

- В медицине чрезвычайных ситуаций крайне важно действовать быстро. Минздрав России оперативно принял решение провести медицинскую эвакуацию, МЧС и ВЦМК «Защита» доставили пострадавших в Университетскую клинику ПИМУ. Врачи нашего ожогового центра буквально в первые часы после взрыва с помощью телемедицины консультировали коллег в Махачкале. Нам очень приятно, когда пациент покидает стены Университетской клиники, понимая, что страшный и сложный этап в его жизни закончился. Пациенты и их родители планируют свой завтрашний день, у них куплен билет на самолёт домой. Это самое лучшее настроение, которое может быть.

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