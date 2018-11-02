2018-11-02T16:00:48+03:00
Общество

Арзамасский саблист завоевал бронзу на соревнованиях в Москве

В соревнованиях приняли участие 113 спортсменов из 17 регионов России
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Арзамасский саблист завоевал бронзу на соревнованиях в МосквеАрзамасский саблист завоевал бронзу на соревнованиях в МосквеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Саблисты из СК «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода приняли участие во Всероссийском осеннем турнире по фехтованию «Юность Москвы» памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Согласно информации, в соревнованиях приняли участие 113 спортсменов из 17 регионов России. Саблист из Арзамаса Антон Георгиевский завоевал бронзовую медаль. Еще один спортсмен из Арзамаса Артем Султанов уступил в бою за восьмое место.

Напомним, в октябре в Арзамасе состоялось Первенство России по фехтованию, в котором приняли участие около 1200 спортсменов из 39 регионов.

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