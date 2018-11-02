Обновление оборудования продолжается на Арзамасском приборостроительном заводе

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-02T15:47:28+03:00

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В АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» продолжается обновление оборудования. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Так, например, в механический цех №64 приобретен вертикальный высокоточный пятиосевой обрабатывающий центр TOYODA-WELE UG 550. Станки данной фирмы уже более 10 лет являются самыми популярными на рынке высокотехнологичного оборудования. Их главное преимущество состоит в том, что они позволяют полностью обработать изделие за одну установку заготовки, что снижает время на переналадку и тем самым исключает ошибки работников и потерю точности. Обработка в пяти осях одновременно позволяет получать сложные криволинейные поверхности с соблюдением всех необходимых параметров в максимально короткое время.

– Сегодня в нашем подразделении полным ходом идет техническое перевооружение, – комментирует заместитель начальника цеха №64 Александр Андриянов. – Оборудование фирмы WELE отлично зарекомендовало себя. На нем будут обрабатываться детали высокой точности для специзделий, выпускаемых на нашем предприятии.

Станина и колонна обрабатывающего центра изготовлены из высококачественного чугуна, что обеспечивает максимальные показатели при резке и снижает вибрацию до минимума. Увеличенная рабочая зона станка дает возможность оператору контролировать процесс изготовления детали, а также устанавливать и снимать заготовку без каких-либо затруднений. Станок оснащен лампой сигнализации окончания цикла обработки, контейнером для стружки, системой автоматического отключения.

Специально для работы на новом оборудовании обучены наладчики цеха. В настоящее время идет отработка изготовления серийных деталей.

А на шлифовальный участок цеха №54 после модернизации вернулся круглошлифовальный станок 3У-10. Произведен его полный капитальный ремонт с заменой всех механизмов, касающихся электрооборудования, гидросистемы, двигателей. Установлена цифровая система индикации. Технические характеристики полностью соответствуют паспортным требованиям на данную модель станка.

– При обработке деталей обеспечивается хорошая стабильность размеров. Безупречно работают все механизмы, – оценил работу станка шлифовщик Евгений Беляев.

По словам специалистов цеха, благодаря обновленному оборудованию шлифовка деталей проводится качественно. В конце года с модернизации сюда поступит еще один круглошлифовальный станок.