2018-11-02T15:47:28+03:00
Общество

Обновление оборудования продолжается на Арзамасском приборостроительном заводе

В механический цех №64 приобретен вертикальный высокоточный пятиосевой обрабатывающий центр
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Обновление оборудования продолжается на Арзамасском приборостроительном заводеОбновление оборудования продолжается на Арзамасском приборостроительном заводеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

В АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» продолжается обновление оборудования. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Так, например, в механический цех №64 приобретен вертикальный высокоточный пятиосевой обрабатывающий центр TOYODA-WELE UG 550. Станки данной фирмы уже более 10 лет являются самыми популярными на рынке высокотехнологичного оборудования. Их главное преимущество состоит в том, что они позволяют полностью обработать изделие за одну установку заготовки, что снижает время на переналадку и тем самым исключает ошибки работников и потерю точности. Обработка в пяти осях одновременно позволяет получать сложные криволинейные поверхности с соблюдением всех необходимых параметров в максимально короткое время.

– Сегодня в нашем подразделении полным ходом идет техническое перевооружение, – комментирует заместитель начальника цеха №64 Александр Андриянов. – Оборудование фирмы WELE отлично зарекомендовало себя. На нем будут обрабатываться детали высокой точности для специзделий, выпускаемых на нашем предприятии.

Станина и колонна обрабатывающего центра изготовлены из высококачественного чугуна, что обеспечивает максимальные показатели при резке и снижает вибрацию до минимума. Увеличенная рабочая зона станка дает возможность оператору контролировать процесс изготовления детали, а также устанавливать и снимать заготовку без каких-либо затруднений. Станок оснащен лампой сигнализации окончания цикла обработки, контейнером для стружки, системой автоматического отключения.

Специально для работы на новом оборудовании обучены наладчики цеха. В настоящее время идет отработка изготовления серийных деталей.

А на шлифовальный участок цеха №54 после модернизации вернулся круглошлифовальный станок 3У-10. Произведен его полный капитальный ремонт с заменой всех механизмов, касающихся электрооборудования, гидросистемы, двигателей. Установлена цифровая система индикации. Технические характеристики полностью соответствуют паспортным требованиям на данную модель станка.

– При обработке деталей обеспечивается хорошая стабильность размеров. Безупречно работают все механизмы, – оценил работу станка шлифовщик Евгений Беляев.

По словам специалистов цеха, благодаря обновленному оборудованию шлифовка деталей проводится качественно. В конце года с модернизации сюда поступит еще один круглошлифовальный станок.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Работы по благоустройству парков и скверов завершены в 35 районах Нижегородской области
В Дзержинске разыскивают пропавшего месяц назад 39-летнего Сергея Кулакова
Глеб Никитин поручил провести проверки в местах детского отдыха после страшного пожара в Городце
64-летний пешеход погиб под колесами «Ниссана» в Дзержинске
После салюта в День народного единства нижегородцев развезут по домам на общественном транспорте
Нижегородское МЧС перешло в режим повышенной готовности на время праздников
Глеб Никитин пригласил волонтеров участвовать в обсуждениях по установке памятника к 800-летию Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде завершается благоустройство сквера на улице Ефремова
4 ноября в Нижнем Новгороде пройдет крестный ход
Нижегородка предстала перед судом за дачу взятки заведующему отделением психиатрической больницы
Водитель без прав устроил жуткое ДТП в Семеновском районе: один человек погиб и трое пострадали