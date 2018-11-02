Новая установка запущена на котельной АПЗ

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-02T15:25:13+03:00

Котельная расположена на промплощадке №3 и отапливает не только помещения завода, но и сторонних потребителей

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Котельная АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина», расположенная на промплощадке №3, оснащена новой установкой по приготовлению химически очищенной воды. Оборудование было запущено в эксплуатацию перед стартом отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Котельная отапливает складские помещения АПЗ и сторонних потребителей, и поэтому эффективное оборудование на этом объекте жизненно необходимо. В прошлом году на котельной был установлен новый резервуар для горячей воды, а в текущем сезоне смонтирована данная установка.

– В котельной промбазы расположены три паровых котла, – рассказывает главный энергетик АО «АПЗ» Сергей Юматов. – Имевшееся оборудование устарело, и нами было принято решение по модернизации системы приготовления химически очищенной воды. Был закуплен комплекс фильтров с автоматическим циклом регенерации, где используются современные технологии для экономии соли и воды. В настоящее время все работает без сбоев.

Смола в фильтрах регенерируется с помощью таблетированной соли. Реагент повышенного качества, чем и соблюдается постоянство процесса регенерации. Подобран и оптимальный размер фильтров по производительности. Всего их три, через них проходит приготовленный установкой соляной раствор. Лаборант котельной ежедневно держит на контроле состояние сетевой, питательной и котловой воды, проводит исследования на содержание вредных примесей и при необходимости вводит корректировку цикла регенерации фильтров. В лаборатории проверяется весь перечень вод на необходимые эксплуатационные характеристики.

В скором времени в котельной планируется провести ремонт помещений и обновлена мебель.