Победители и призеры конкурса «Золотые руки» награждены медалями на АПЗ
Сотрудники АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина», ставшие призерами и победителями городского и областного этапов конкурса «Золотые руки», а также их наставники награждены юбилейными медалями «100 лет со дня рождения П. И. Пландина». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.
Церемония чествования прошла в музее истории предприятия. Награды собравшимся вручили директор по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов и директор по производству Николай Вохмянин.
– Вы, ребята, наши гордость и надежда, поэтому руководство предприятия приняло решение еще раз отметить вас и вручить одним из первых, невзирая на стаж и возраст, медали Пландина, а также денежные сертификаты, – обратился к собравшимся Владимир Смирнов. – Держите высокую планку трудовых побед и дальше. Счастья, успехов не только в конкурсах, но и в жизни.
Конкурс «Золотые руки» – уникальное мероприятие, позволяющее талантливой рабочей молодежи демонстрировать профессиональное мастерство. Он повышает статус и престиж рабочей профессии, развивает творческую инициативу, воспитывает молодых приборостроителей на лучших трудовых традициях.
– В том, что конкурс успешно развивается, огромная заслуга руководства предприятия, – сказал директор по производству Николай Вохмянин. – Большой вклад вносят специалисты службы управления производством, технологи, организаторы, наставники. Общими усилиями создается «золотой» фонд рабочих кадров. О популярности конкурса говорит и тот факт, что зал, в котором собираются участники, всегда переполнен.
На Арзамасском приборостроительном заводе конкурс «Золотые руки» – это часть кадровой политики. Молодые работники предприятия из года в год показывают блестящие результаты на соревнованиях разного уровня. 2018-й не стал исключением: 11 призовых мест на городском и три на областном этапах конкурса. Проводится и подготовительная работа: закрепление наставников, техоснащение производственных площадок, разработка теоретической и практической программ. По итогам конкурсов победители и призеры получают согласно занятым местам денежные премии, ежемесячные стипендии от предприятия, им повышаются разряды.
Медалью «100 лет со дня рождения П. И. Пландина» награждены:
Участники конкурса
1. Евгений Филатов, слесарь-инструментальщик 6 р. цеха №65;
2. Дмитрий Кукушкин, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 5 р. цеха №56;
3. Антон Голубев, слесарь-инструментальщик 6 р. цеха №65;
4. Сергей Дунаев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р. службы главного механика;
5. Иван Нестеров, слесарь механосборочных работ 4 р. цеха №53;
6. Роман Опарин, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 р. службы главного энергетика;
7. Алексей Шиблев, слесарь механосборочных работ 6 р. цеха №53;
8. Андрей Сиротин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р. СГЭ;
9. Алексей Макаров, электрогазосварщик 6 р. СГЭ;
10. Сергей Брунцов, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 р. цеха №53;
11. Роман Трошин, слесарь механосборочных работ 5 р. цеха №57.
Наставники
1. Алексей Рогов, заместитель начальника цеха №65;
2. Сергей Шмелев, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56;
3. Петр Евдокимов, заместитель начальника цеха №53;
4. Борис Харитонов, мастер участка СГЭ;
5. Тамара Акишина, заместитель начальника цеха №57;
6. Михаил Шаматов, ведущий специалист по развитию и обучению персонала отдела кадров;
7. Павел Корсаков, зам. директора Арзамасского приборостроительного колледжа.