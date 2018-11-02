Победители и призеры конкурса «Золотые руки» награждены медалями на АПЗ

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-02T15:00:58+03:00

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Сотрудники АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина», ставшие призерами и победителями городского и областного этапов конкурса «Золотые руки», а также их наставники награждены юбилейными медалями «100 лет со дня рождения П. И. Пландина». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Церемония чествования прошла в музее истории предприятия. Награды собравшимся вручили директор по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов и директор по производству Николай Вохмянин.

– Вы, ребята, наши гордость и надежда, поэтому руководство предприятия приняло решение еще раз отметить вас и вручить одним из первых, невзирая на стаж и возраст, медали Пландина, а также денежные сертификаты, – обратился к собравшимся Владимир Смирнов. – Держите высокую планку трудовых побед и дальше. Счастья, успехов не только в конкурсах, но и в жизни.

Конкурс «Золотые руки» – уникальное мероприятие, позволяющее талантливой рабочей молодежи демонстрировать профессиональное мастерство. Он повышает статус и престиж рабочей профессии, развивает творческую инициативу, воспитывает молодых приборостроителей на лучших трудовых традициях.

– В том, что конкурс успешно развивается, огромная заслуга руководства предприятия, – сказал директор по производству Николай Вохмянин. – Большой вклад вносят специалисты службы управления производством, технологи, организаторы, наставники. Общими усилиями создается «золотой» фонд рабочих кадров. О популярности конкурса говорит и тот факт, что зал, в котором собираются участники, всегда переполнен.

На Арзамасском приборостроительном заводе конкурс «Золотые руки» – это часть кадровой политики. Молодые работники предприятия из года в год показывают блестящие результаты на соревнованиях разного уровня. 2018-й не стал исключением: 11 призовых мест на городском и три на областном этапах конкурса. Проводится и подготовительная работа: закрепление наставников, техоснащение производственных площадок, разработка теоретической и практической программ. По итогам конкурсов победители и призеры получают согласно занятым местам денежные премии, ежемесячные стипендии от предприятия, им повышаются разряды.

Медалью «100 лет со дня рождения П. И. Пландина» награждены:

Участники конкурса

1. Евгений Филатов, слесарь-инструментальщик 6 р. цеха №65;

2. Дмитрий Кукушкин, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 5 р. цеха №56;

3. Антон Голубев, слесарь-инструментальщик 6 р. цеха №65;

4. Сергей Дунаев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р. службы главного механика;

5. Иван Нестеров, слесарь механосборочных работ 4 р. цеха №53;

6. Роман Опарин, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 р. службы главного энергетика;

7. Алексей Шиблев, слесарь механосборочных работ 6 р. цеха №53;

8. Андрей Сиротин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р. СГЭ;

9. Алексей Макаров, электрогазосварщик 6 р. СГЭ;

10. Сергей Брунцов, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 р. цеха №53;

11. Роман Трошин, слесарь механосборочных работ 5 р. цеха №57.

Наставники

1. Алексей Рогов, заместитель начальника цеха №65;

2. Сергей Шмелев, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56;

3. Петр Евдокимов, заместитель начальника цеха №53;

4. Борис Харитонов, мастер участка СГЭ;

5. Тамара Акишина, заместитель начальника цеха №57;

6. Михаил Шаматов, ведущий специалист по развитию и обучению персонала отдела кадров;

7. Павел Корсаков, зам. директора Арзамасского приборостроительного колледжа.