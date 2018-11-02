СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-02T14:03:53+03:00

Автоквест в честь 100-летия со дня рождения П. И. Пландина состоялся в Арзамасе Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

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В минувшую субботу Совет трудовой молодежи Арзамасского приборостроительного завода провел первый в истории предприятия автоквест, приуроченный к юбилею со дня рождения Павла Ивановича Пландина.

Чтобы рассказать об этом мероприятии, мы решили проверить его интеллектуальные тяготы на себе лично.

На старте у проходной завода собрались 11 команд. В распоряжении каждой – пятеро интеллектуально и физически подкованных участников, заправленный автомобиль и как минимум один гаджет с выходом в интернет. Для победы участникам необходимо было выполнить максимум из девяти предложенных заданий.

«В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо и т.д.» – знакомый всем с детства принцип работал и в автоквесте. Каждое задание предполагало разгадку шарады или ребуса, что позволяло узнать один из девяти адресов, так или иначе связанных с биографией Павла Ивановича. По прибытии на место начинался скоростной, а в нашем случае переходящий в истерику поиск кодов. Область поиска – от колесных покрышек и тепловых труб до дорожных знаков и световых опор. Радиус – от 20 до 200 метров. След от таких изысканий с учетом погоды остался у нас не только на душе, но и на одежде…

Полученные коды нужно было обработать: расшифровать, ассоциировать, пересчитать, чтобы получить итоговый ответ. Если приходилось совсем тяжко, к услугам поисковиков-логиков были подсказки, но платить за них приходилось получением штрафного времени.

…Три часа приборостроители колесили по Арзамасу, приводя горожан и бродячих котов в недоумение. Но, несмотря на наше всего лишь 6-е место, оно того стоило!

Тройка сильнейших команд автоквеста определилась по количеству выполненных заданий и минимуму штрафного времени. Третье место «наездила» команда «Хонда» (цех №42), второе завоевала сборная «Солянка», а победителем стала сборная со «скромным», но говорящим названием «Илита» (в составе команды был Илья).

Все команды получили грамоты и памятные сувениры, а призеры и победители – подарки и денежные призы от предприятия.

– Я участвовал в городских автоквестах, поэтому опыт таких игр есть. Очень понравилось, несмотря на то, что приходилось штурмовать кусты и грязь в поисках кода, - признался Дмитрий Аргентов из сборной команды «Шуба-Дуба».

– Отличное мероприятие! Каждое задание требовало усилий, даже был момент, когда хотелось все бросить. Но все-таки мы справились, может, не совсем удачно, но дошли до финиша, - поделилась впечатлениями Ольга Конова из команды цеха №49 «По следам Иваныча».

– Мы выполнили 8 из 9 заданий. Наши впечатления от участия менялись со временем: сначала было непонятно, потом стало интересно, когда находили коды. Затем злились, потому что коды не складывались в правильный ответ. В итоге совладали с собой и стали первыми!- рассказал Артем Горелов из команды «Илита».