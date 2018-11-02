2018-11-02T14:02:38+03:00
Общество

Погода на праздники 3-5 ноября 2018 в Нижнем Новгороде: пасмурно и небольшой дождь

Воздух прогреется до +7 градусов
Юлия ИСАЕВА
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Погода на праздники 3-5 ноября 2018 в Нижнем НовгородеПогода на праздники 3-5 ноября 2018 в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Последние несколько дней в Нижнем Новгороде были очень холодными. Иногда температура воздуха опускалась даже до -10. Буквально вчера в столицу Приволжья снова вернулись «плюсовые» значения. К счастью, за время предстоящих праздничных выходных, они не упадут. Напоминаем, что с 3 ноября нижегородцы будут отдыхать три дня: это связано с празднованием Дня народного единства.

Завтра, в субботу, в Нижнем Новгороде ожидается до +6 градусов днем и до +6 ночью. В течение всего дня ожидаются небольшие дожди. Кроме того, синоптики прогнозируют неслабый ветер, скорость которого возрастет до 4,5 метров в секунду ближе к ночи.

В День народного единства снова будут дожди. Ближе к обеду прогреется до +7. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью выше четырех метров в секунду.

В понедельник, 5 ноября, дожди, наконец, прекратятся. Но столбики термометров при этом медленно поползут вниз. В обеденное время ожидается до +5, а в ночное время – до +2.

Примерно такую же погоду синоптики предрекают на всю следующую неделю.

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