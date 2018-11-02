Погода на праздники 3-5 ноября 2018 в Нижнем Новгороде: пасмурно и небольшой дождь
Последние несколько дней в Нижнем Новгороде были очень холодными. Иногда температура воздуха опускалась даже до -10. Буквально вчера в столицу Приволжья снова вернулись «плюсовые» значения. К счастью, за время предстоящих праздничных выходных, они не упадут. Напоминаем, что с 3 ноября нижегородцы будут отдыхать три дня: это связано с празднованием Дня народного единства.
Завтра, в субботу, в Нижнем Новгороде ожидается до +6 градусов днем и до +6 ночью. В течение всего дня ожидаются небольшие дожди. Кроме того, синоптики прогнозируют неслабый ветер, скорость которого возрастет до 4,5 метров в секунду ближе к ночи.
В День народного единства снова будут дожди. Ближе к обеду прогреется до +7. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью выше четырех метров в секунду.
В понедельник, 5 ноября, дожди, наконец, прекратятся. Но столбики термометров при этом медленно поползут вниз. В обеденное время ожидается до +5, а в ночное время – до +2.
Примерно такую же погоду синоптики предрекают на всю следующую неделю.