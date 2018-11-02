Памятник Павлу Пландину установили в Арзамасе

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-02T13:20:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Памятник Почетному гражданину Арзамаса, первому генеральному директору Арзамасского приборостроительного завода Павлу Ивановичу Пландину торжественно открыли на призаводской площади в честь 100-летия со дня его рождения. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

На торжественное открытие памятника приехало много гостей – представители акционеров АО «АПЗ», правительства Нижегородской области, партнеров, родные и друзья Павла Ивановича Пландина, а также многочисленное молодое поколение сотрудников АПЗ. Право открыть памятник было предоставлено инициатору проведения мероприятий по увековечению памяти П.И. Пландина – нынешнему генеральному директору АПЗ Олегу Лавричеву, председателю Совета директоров завода Андрею Данько, скульптору, члену Московского союза художников Алексею Щитову и сыну Пландина – Александру. Павел Иванович предстал перед приборостроителями в виде бронзовой статуи высотой 3,5 метра, на фоне стелы в форме крыла самолета с изображением рисунков и чертежей авиационных изделий.

- Памятник создавался в течение года. И впервые в моей практике за этот год мы не встретились с какими-то большими проблемами. Было такое ощущение, что нам что-то помогало свыше, - отметил автор композиции Алексей Щитов.

- Теперь, идя на работу, мы каждое утро будем видеть, что Павел Иванович вместе с нами шагает через проходную нести свою трудовую вахту. Это памятник его трудолюбию, его большой заботе о человеке труда. А наша с вами задача - поддерживать, сохранять и приумножать славные трудовые традиции, которые им утверждались, которыми он дорожил и которыми по сей день славен наш завод, - сказал генеральный директор АО «АПЗ», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

- От лица Совета директоров выражаю благодарность и признательность генеральному директору завода Олегу Лавричеву. Отдельная благодарность и признательность многотысячному коллективу и главному акционеру предприятия Игорю Ашурбейли, который своими решениями способствует развитию начатого Пландиным дела, - отметил председатель Совета директоров АПЗ, член правления холдинга «Социум» Андрей Данько.

- Я надеюсь, что эта композиция станет памятником не только одному человеку, а всему коллективу, всем его соратникам, которые шли рядом, создавали это предприятие. Это памятник всем арзамасским приборостроителям! – сказал помощник главного контролера АПЗ, сын Павла Пландина Александр Пландин.

К юбилею этой легендарной для Арзамаса личности выпущена тысяча юбилейных медалей, которыми награждены ветераны АПЗ, соратники Пландина и приборостроители, особо отличившиеся в труде. Отреставрированы мемориальный комплекс на Тихвинском кладбище, где захоронен Павел Иванович Пландин, сквер на улице Калинина недалеко от дома, в котором он жил. Подготовлена экспозиция о первом генеральном директоре предприятия в музее. Издана книга и снят фильм об этом человеке.

Завершился праздник торжественным вечером в Доме культуры «Ритм», который, кстати, как и множество других объектов социально-культурного назначения Арзамаса, был построен при Пландине.