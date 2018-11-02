1200 спортсменов и 5000 болельщиков посетили Первенство России по фехтованию в Арзамасе

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-02T12:50:25+03:00

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1200 спортсменов приняли участие в Первенстве России по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет, которое состоялось в Арзамасе с 18 по 25 октября 2018 года при поддержке председателя СФФ НО, генерального директора Арзамасского приборостроительного завода, депутата ЗС НО Олега Лавричева. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

На соревнования съехались участники и болельщики из 39 регионов России. Это первенство стало одиннадцатым турниром всероссийского уровня, который был организован и проведен на арзамасской земле. А ведь всего семь лет назад в Арзамасе не было даже секции фехтования!

- По инициативе Олега Лавричева в 2011 году в Арзамасе была открыта спортивная секция фехтования на шпагах, в 2012 году – секция саблистов, а в 2013 году проведено Первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года, - рассказывает исполнительный директор Спортивной федерации фехтования Нижегородской области Вадим Карпычев. – Затем мы ежегодно проводили соревнования различного уровня, в том числе Кубок России и Чемпионат России. За эти годы у нас сложилась отличная команда по организации крупных спортивных состязаний, где каждый отвечает за определенное направление: размещение спортсменов, доставку их до места стартов, оборудование спортивного зала и другое. Надеемся, что в будущем нам доверят проведение и международных турниров.

Соревнования проводились по трем видам оружия: шпага, сабля, рапира. Бои обслуживали 66 компетентных судей. За восемь дней состязаний было разыграно 12 комплектов наград. Медальный зачет выиграла Москва: 7 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. Второе место у Санкт-Петербурга: 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Третье место разделили Курская и Самарская области, сборные которых завоевали по одному «золоту» и одной «бронзе».

Нижегородская область в общекомандном зачете заняла 12 место. Лучшим среди рапиристов стал Андрей Губкин (тренер Екатерина Степанова), занявший 8 место. С таким же результатом завершила турнир и команда арзамасских саблистов (Алексей Баскаков, Кирилл Суханов, Иван Атаманец и Алексей Махлонов).