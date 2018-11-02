Виктор Клочай: «Главная задача — обеспечить устойчивый рост и сохранение рабочих мест»

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-02T11:04:24+03:00

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- У нас с Вами есть несколько тем для разговора, одна из которых крайне принципиальная — это импортозамещение, но прежде, чем мы к ней перейдём, скажите, как вообще 2018 год сложился для Вашей компании? Успешно?

- Мы очень рассчитываем, что год закончим близко к намеченным параметрам. Все предприятия группы в этот год с ростом. Есть рост даже 30-40%, где-то больше. Говоря собственно о "Русполимет", могу сказать, что рост составит 11-12%.

- То есть разговоры о том, что сложности сейчас у промышленников, необоснованны?

- Сложностей много. Мы их тоже ощущаем. Но мы открываем для себя новые сегменты, новые рынки. К примеру, в этом году удвоили экспорт. Конкретно на "Русполимете". И в следующем году абсолютно реальная задача удвоить ещё раз. В этом году выходим примерно на миллиард с небольшим. В следующем году рассчитываем уже на 2-2,5 млрд экспортной продукции. По группе это направление тоже будет увеличиваться. К примеру, по "Дробмашу" серьёзно рассчитываем увеличить экспорт в страны Ближнего Востока и ближнего зарубежья.

- Хочу поговорить на тему импортозамещения, про новое производство порошков и гранул. По сути, то, что вы собираетесь производить, раньше поставлялось в Россию западными компаниями — американскими, шведскими, немецкими и т.д. Правильно ли я понимаю, что вы их с рынка вытолкнули?

- Ещё никого не вытолкнули. Мы рассчитываем это сделать, скажем, во втором квартале 2019 года. В августе мы с губернатором Нижегородской области закладывали капсулу под новое производство. К сожалению, пока нам фирма-поставщик оборудования задерживает его, ссылаясь на объективные причины. Сейчас корректируем немножко эту программу по времени. Но, тем не менее, мы в высокой степени готовности к приёму оборудования. Будем сокращать сроки монтажа, пуско-наладки и запуска производства, чтобы в течение мая уже начинать осваивать и выходить на определённый объём производства.

Проект рассчитан на 2,5 тысяч тонн в год, из них 1,5 - инструментальная сталь и быстрорезы. Как раз тот материал, который и сегодня покупается, импортируется. Практически будет 80% от потребности промышленности Российской Федерации. А дальше будем уже смотреть. Есть серьёзная поддержка как со стороны губернатора и областного правительства, так и министерства промышленности. За это короткое время на заводе побывали два заместителя министра промышленности Российской Федерации. И сегодня министром поставлена задача как можно быстрее сделать второй шаг. Как нам это удастся, посмотрим.

- Для Нижегородской области 2018 год был годом больших событий: выборы губернатора, выборы президента, смена истеблишмента, управленческого подходов, новая молодая команда... Как Вы оцениваете эти изменения?

- На мой взгляд, процесс достаточно позитивно проходит и происходит своевременно. Время поменялось и подходы меняются. Новые взгляды на существующие проблемы должны неизбежно появиться. Я ещё не со всеми членами правительства знаком, но складывается впечатление, что команда формируется молодая и профессиональная.

Встречался с заместителем губернатора, который курирует культуру и спорт. Мы целый час проговорили о задачах и проблемах. Раньше встречался с министром инвестиционной политики. У нас на конференции присутствовал министр транспорта и дорожного хозяйства. Люди, с точки зрения понимания проблем и путей их решений, производят хорошее впечатление.

- Одна из тем, которая активно внедряется командой Глеба Никитина — это тема бережливых технологий, "эффективная губерния". "Русполимет" — один из пионеров этого направления.

- Нам повезло. У нас была высокая степень готовности. В марте начали работу и обучение людей. Сегодня обучение и развитие компетенций продолжается. При сложных технологиях, в сложных технологических производствах, где процессов много и они очень сильно между собой взаимосвязаны, нужно выстраивать работу так, чтобы не было потери времени и сокращение цикла. На сегодня на 20% эту задачу уже решили, но реально это работа ближайших 1,5-2 лет.

- Вы видите уже какие-то результаты? Как люди на это реагируют?

- Люди меняются. Есть те, которые понимают, что в результате реализации этой программы могут произойти трансформации. То, что касается производства и загрузки людей, и их численности. Мы этого не боимся как работодатели. Мы свой персонал перераспределяем, обучаем. Сейчас запускаем титановое производства. Уже прошло горячее опробование одного из агрегатов. В конце первого квартала мы должны запустить порошковое производство. Кроме того, активно развиваем направление мехобработки — это очередной шаг в стратегии развития предприятия.

То, что я говорил про увеличение экспорта — это как раз связано в большей степени с развитием двух направлений: порошковая тематика и механообработка. Тем более, что сегодня импортозамещение и экспорт — это две стороны одной медали. Если мы замещаем импорт, значит, мы способны и экспортировать. И сегодня правительство, министерство промышленности как раз больше делают акценты на экспорт, но это становится возможным благодаря тому, что были сделаны определённые шаги к импортозамещению.

- Импортозамещение неразрывно связано с вводом санкций. На фоне общей тревожности, бюджет Нижегородской области - позитивный, социально направленный и профицитный. Как Вы оцениваете ситуацию?

- У нас колоссальные возможности, я говорю в целом по стране. Нам нужно определить точки роста, определить своё положение сегодня в мировой экономике, промышленности и определить приоритеты.

- Вы один из самых крупных налогоплательщиков в Нижегородской области. Ваше предприятие зарабатывает деньги, но и тратит на соцпроекты. Есть такая тема как социальная ответственность и преемственность. У вас на предприятии люди работаю династиями.

- Честно хочу сказать, что трата денег на социальные нужды не является приоритетной для нас точно. С учётом последних проектов, которые мы завершаем, инвестиции будут около 14 млрд рублей, долговая нагрузка— 7 млрд рублей. Нужно рассчитаться с банками. Мы в прошлом году только процентов банкам выплатили 900 млн рублей. Конечно, если бы не платил такие проценты, могли бы больше тратить на какие-то цели связанные с решением социальных проблем. Сегодня главная задача — обеспечить устойчивый рост, сохранение рабочих мест. Хотя некоторые вопросы социального плана, как, например, медицинское обслуживание в городе Кулебаки, мы сегодня ставим на 2019 год, как задачу, которую мы должны решать. Но мы её будем решать в соответствии со своим пониманием проблем и возможностей. Мы это согласовываем с министерством здравоохранения области.

Мы построили 52-квартирный дом по госпрограммам. Многие говорили, зачем это делаешь? Но сегодня порой нет времени готовить специалистов, нужно привлекать людей и из других городов.

- У нас проблемы с местными кадрами?

- Проблем с кадрами на крупных производствах нет. Но есть проблемы со специалистами по тематике, которых никогда не было. Ведь мы в очень короткое время создали технологии. Если вчера были специалисты по выплавке на мартеновской печи, то это не значит, что они сегодня пригодны для того, чтобы на вакуумно-индукционных, на вакуумных шлаковых печах работать.

Сегодня стоит вопрос привлечения и закрепления новых специалистов. Более того, я лично объехал четыре вуза, встречался с ректорами. Последняя у меня встреча была с, ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андреем Ивановичем Рудским. У нас на первом месте стоят задачи прикладного научно-технического характера. У них очень хорошая база. Выстраиваем программу подготовки и закрепления кадров.

- Нужна большая зарплата и социальные гарантии...

- Мы понимаем, куда развиваться. И для этого, кроме зарплаты, нужны перспективы. Нужны садики, школы, комфортная среда.

- Зарплата на ваших предприятиях несколько выше, чем в среднем по Нижегородской области.

- Несколько выше, но ненамного. У нас зарплата сильно ниже, чем, например, в Выксе. Когда мы освободимся от кредитной нагрузки, только на одних процентах мы сможем удвоить зарплату.

- Стабильное предприятие, новые технологии, забота о своих сотрудниках. Как к вам попасть на работу? Какими нужно компетенциями обладать? Куда пойти учиться?

- Попасть к нам не так и сложно. Мы приглашаем высококвалифицированных станочников и операторов. Сейчас у нас специалисты едут в Японию для того, чтобы отобрать необходимое оборудование для высокоточной обработки под космическую авиацию. Нужны специалисты. У нас есть ресурсные центры, есть отношения с учреждениями, где их готовят. Вопрос закрепления стоит. Но молодых инженеров, специалистов, технологов, металло- и материаловедов - за один день не подготовишь. Но мы их ищем. Их немного и они не сидят на табуретке в ожидании.