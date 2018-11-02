«По две скамейки на квадратный метр»: нижегородцы жалуются на обилие лавочек во дворах

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-01T17:44:06+03:00

ДУК старался как лучше, а получилось как всегда

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Благоустройства своих дворов жители проспекта Гагарина,21, корпус 1,2,3,4,5,6,7 ждали много лет. И вот наконец, после многочисленных жалоб и хождений по инстанциям, жители добились того, чтобы их дворы попали в проект «Комфортная городская среда». Почти все лето кипела работа – отремонтировали проезд, убрали старые гаражи, сделали новые парковочные места. Нижегородцы радовались. А несколько дней назад появились скамейки. На одной небольшой дорожке возле корпусов 1 и 2 дома №21 на проспекте Гагарина поставили сразу 25 штук!

- По две скамейки на квадратный метр. Так ДУК Советского района представляет себе «Комфортную городскую среду», - то ли смеялись, то ли возмущались местные жители.

-Надо в соседний двор заглянуть – может, у них урны для мусора (или столики) с такой же частотой установлены, да сделать дружественный обмен. Вот и будет ладно, - иронизирует Ирина Храмцова.

Но и это еще не все странности. Недалеко от дома №21/7 на проспекте Гагарина скамейки выстроились вокруг спиленных деревьев.

«По две скамейки на квадратный метр»: нижегородцы жалуются на обилие лавочек во дворахФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» решила выяснить, какими принципами руководствовались в домоуправляющей компании, когда устанавливали скамейки.

- Перед началом работ количество скамеек и урн было рассчитано в соответствии с количеством подъездов. Но некоторые жители были категорически против того, чтобы возле их подъездов устанавливали скамейки, - объяснил «Комсомолке» пресс-секретарь ДУКа Советского района Михаил Песин. – И тогда было принято решение установить эти скамейки немного дальше придомовой территории.

Именно поэтому на небольшой дорожке появилось аж 25 лавочек. А вот скамейки, поставленные вокруг спиленных деревьев, там оказались неслучайно. Дело в том, что на этом месте запланирована установка детской площадки. И когда она появятся, новые скамейки придутся как раз кстати.

По словам Михаила Песина, у местных жителей была возможность вообще отказаться от установки лавочек. И именно о таком развитии событий мечтали нижегородцы. По их словам, скамейки рядом с домами привлекают лишь бомжей и наркоманов. Но для того чтобы запретить установку сидячих мест, необходимо было собрать собрание всех жильцов, проголосовать и большинством голосов принять решение о том, что лавочки во дворах не нужны. Все это должно было быть задокументировано и передано в ДУК Советского района. Причем, объявление о том, что необходимо сделать, домоуправляющая компания вешала на подъезды несколько раз.

Однако жильцы так и не смогли выступить единым фронтом и сказать твердое и организованные «нет». В ДУК поступали лишь единичные жалобы от жителей. В результате скамейки были установлены.