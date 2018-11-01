Организаторы запустили предзаказ билетов на фестиваль Alfa Future People 2019

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-01T17:52:47+03:00

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Организаторы объявили о старте предзаказа билетов на шестой фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People 2019 (18+).

Для предзаказа доступна тысяча ваучеров по специальной цене 3750 рублей. Ваучеры распространяются только на билеты категории «Стандарт», которые дают возможность без ограничений посещать все зоны фестиваля во все дни.

Фестиваль 2018 года побил рекорды посещаемости и собрал 52 тысячи посетителей. Фото предоставлено организаторами

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» пообщалась с директором фестиваля Юлией Дорошиной, которая сообщила, что шестой фестиваль планируется провести также на нижегородской земле.

- Вокруг нашего фестиваля всегда было много сплетен. Каждый год говорят, что мы переедем в Казань, в Сочи, еще куда-то. Тем не менее, все пять лет мы благополучно отстраивали отношения с Нижегородской областью, которая нас полностью устраивает как локация. И на следующий год мы также работаем с этим регионом, - заверила собеседница «Комсомолки».

Фестиваль 2018 года побил рекорды посещаемости и собрал 52 тысячи посетителей. Фото предоставлено организаторами

Напомним, в 2018 году фестиваль, который проходил с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом, побил рекорды посещаемости и собрал 52 тысячи посетителей из 20 стран мира. «Комсомольская правда» рассказала, как это было, а также выявила плюсы и минусы AFP-2018.