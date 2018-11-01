Избитый накануне Даниил Страхов выйдет на сцену ТЮЗа в Нижнем Новгороде
Звезда сериалов «Бедная Настя» и «Дети Арбата» Даниил Страхов сыграет в спектакле «Онегин» в нижегородском ТЮЗе 1 ноября. При этом были сомнения, сможет ли артист выйти на сцену после драки, случившейся днем ранее.
Напомним, конфликт произошел в среду вечером. Ярый противник сигарет увидел около своего дома курильщика. Достал из пакета с продуктами бутылку воды и плеснул ему в лицо. На этой почве и завязалась драка.
Как стало известно журналистам, после драки с соседом Даниил Страхов был госпитализирован. Также он написал в полицию заявление о нанесенных ему побоях.
При этом 1 ноября в Нижнем Новгороде должен состояться спектакль «Онегин» (16+), одну из ролей в котором исполняет Страхов.
По словам замдиректора Театра юного зрителя Виктора Гладкова, информации о том, что артист не выйдет в этот день на сцену, у него нет.
- Ни о каких изменениях мне не докладывали, - заявил собеседник «Комсомольской правде - Нижний Новгород».
Вместе с тем в концертном агентстве, которое организовало гастроли «Онегина», уверенно сообщили, что Даниил Страхов выйдет на сцену 1 ноября.