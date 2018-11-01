2018-11-01T17:11:09+03:00
Звезды

Избитый накануне Даниил Страхов выйдет на сцену ТЮЗа в Нижнем Новгороде

Сообщалось, что после потасовки 31 октября артист был госпитализирован
Анастасия НАЗАРОВА
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Артист снимается в основном в телевизионных сериалах. Известность ему принесла "Бедная Настя"Артист снимается в основном в телевизионных сериалах. Известность ему принесла "Бедная Настя"Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Звезда сериалов «Бедная Настя» и «Дети Арбата» Даниил Страхов сыграет в спектакле «Онегин» в нижегородском ТЮЗе 1 ноября. При этом были сомнения, сможет ли артист выйти на сцену после драки, случившейся днем ранее.

Напомним, конфликт произошел в среду вечером. Ярый противник сигарет увидел около своего дома курильщика. Достал из пакета с продуктами бутылку воды и плеснул ему в лицо. На этой почве и завязалась драка.

Как стало известно журналистам, после драки с соседом Даниил Страхов был госпитализирован. Также он написал в полицию заявление о нанесенных ему побоях.

При этом 1 ноября в Нижнем Новгороде должен состояться спектакль «Онегин» (16+), одну из ролей в котором исполняет Страхов.

По словам замдиректора Театра юного зрителя Виктора Гладкова, информации о том, что артист не выйдет в этот день на сцену, у него нет.

- Ни о каких изменениях мне не докладывали, - заявил собеседник «Комсомольской правде - Нижний Новгород».

Вместе с тем в концертном агентстве, которое организовало гастроли «Онегина», уверенно сообщили, что Даниил Страхов выйдет на сцену 1 ноября.

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