2018-11-01T16:54:54+03:00
Общество

«Ночлежка Бугрова» в Нижнем Новгороде станет wellness-клубом

Историческое здание у подножия кремля пять лет назад купил миллионер Феликс Верховодов
Анастасия НАЗАРОВА
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Владелец здания обещал восстановить его исторический обликВладелец здания обещал восстановить его исторический обликФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Наконец стала известна судьба ночлежного дома купца Николая Бугрова, находящегося у подножия ансамбля Нижегородского кремля. Там откроется новый wellness-клуб «Рождественский». Об этом владелец здания миллионер Феликс Верховодов сообщил «Деловому кварталу».

Напомним, что «Ночлежка Бугрова», известная на весь мир благодаря писателю Максиму Горькому (именно в ней происходили события, описанные в пьесе «На дне»), попала в руки экс-депутата Заксобрания в 2013 году. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что здание ушло с молотка за 160,5 миллиона рублей. Жители сразу забеспокоились: газовый магнат откроет там притон! Но новый владелец здания разубедил негодующую публику.

"Ночлежка Бугрова"

"Ночлежка Бугрова"

- Покупка дома на улице Рождественской, известного как «Бугровская ночлежка», продиктована, в первую очередь, интересом к объекту культурного наследия и стремлением сохранить его для будущих поколений, - заявил тогда Верховодов. - Как известно, сейчас на этой улице идет активная работа по восстановлению историко-архитектурных памятников, реализуется проект «Рождественская сторона». Его результаты уже налицо, и как нижегородец, как патриот своего города, хочу внести посильный вклад в этот процесс.

Спустя пять лет тот же Верховодов сообщил, что в историческом здании из красного кирпича откроется wellness-клуб. По словам автора проекта «Рождественская сторона» Александра Серикова, хозяин - барин.

- Полагаю, wellness-клуб не станет клубом распущенности и сможет соответствовать требованиям, которые Бугров предъявлял к этому зданию, когда обслуживал большое количество бездомных людей: приходить трезвыми, табаку не курить, водки не пить, песен не петь, вести себя тихо, - считает зампредседателя комиссии Общественной палаты Нижегородской области по вопросам развития образования и культуры. - Здание должно жизнь, в нем должны находиться люди.

Добавим, что «Рождественская сторона» уже давно проводит экскурсии около «Ночлежки Бугрова», не заходя внутрь. С открытием там нового элитного заведения есть надежда, что гиды также смогут проводить свои экскурсии.

СПРАВКА

Бугровский ночлежный дом был построен в 1880-1885 годах купцами-миллионерами Бугровыми в память об отце. Возведено строение по проекту архитектора Федора Николаевича Фалина, который, кстати, был автором построенного на средства Бугровых Вдовьего дома на площади Лядова. Рядом с ночлежкой на Зеленском съезде Николай Александрович Бугров выстроил в 1885-1888 годах доходный дом, прибыль от которого шла на содержание ночлежного дома.

Ночлежка, рассчитанная на 700 человек, предназначалась для обитателей городского дна. Каждому здесь бесплатно выдавали фунт хлеба и кипяток.

В 1897 году, во время Государственной переписи населения, пришли переписчики и в Бугровский ночлежный дом. Здесь среди тысячи обитателей нашелся один, ответивший на вопрос о своем звании «барон». У него действительно был паспорт на имя дворянина Бухгольца. Этот человек стал прототипом Барона в пьесе М. Горького «На дне». Кстати, описанное в пьесе существование обитателей ночлежки кардинальным образом отличалось от действительности: старообрядцы Бугровы были противниками пьянства и увеселений, поэтому надпись на доме устанавливала правила внутреннего распорядка: «Водки не пить. Песен не петь. Вести себя тихо». Правила эти неизменно соблюдались.

Ночлежный дом Бугрова представляет собой трехэтажное здание из красного кирпича в рациональном стиле русской архитектуры рубежа XIX - ХХ веков у подножия ансамбля кремля.

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