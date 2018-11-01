«Его делают из того же материала, что Мавзолей!»: Сквер 1905 года пообещали благоустроить к началу декабря

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-01T14:52:40+03:00

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Благоустройство сквера 1905 года с самого начала окутано чередой скандалов и жалоб со стороны местных жителей. Сначала экологов возмутила вырубка деревьев на территории сквера, потом общественников – установка мемориальных стел. И вот сквер снова оказался в центре скандала.

- Сейчас там все огорожено пленкой и утыкано железными прутьями – причем в том самом месте, где стоят люди на остановке, - пожаловались нижегородцы главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову на очередной встрече с жителями. – Качество работ очень плохое. Можно даже сказать, опасное для людей. Экскаватор работает в то время, как там проходят пешеходы. Когда они закончат, это будет большее уродство, чем на Большой Покровской.

Сами городские власти объясняют столь плачевную ситуацию целой чередой сложившихся негативных факторов – от участвующих в конкурсе мошенников до задержек с поставками материалов.

- Конкурсные процедуры должны были пройти 28 августа. Но среди участников оказались аферисты, которые решили заработать на этих торгах. Пришлось обжаловать итоги в суде, на что ушло десять дней, - объяснил глава администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев. - Потом участник, который выиграл конкурс и предложил самую дешевую цену, через десять дней отказался от конкурса. По нормативу должен был выходить на конкурс еще один участник, на что ушло еще 10 дней. Так мы потеряли много времени. Потом возникли проблемы с материалами. Их можно было купить либо в Китае, где срок доставки от 60 дней, либо на Украине, где срок доставки от 20 до 40 дней. В результате, было выбрано житомирское предприятие. Из такого же материала построен Мавзолей. Сейчас все уже доставлено, и работы ведутся очень активно.

По словам подрядчика, все работы на этом участке планируется завершить к началу декабря 2018 года. Что касается вопросов безопасности прохожих, то их обещают решить со дня на день – для этого будет сделано временное освещение и ограждение.