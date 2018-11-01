Ноябрьские гастроли в Нижнем Новгороде: Андрей Мерзликин, Би-2 и DIVA Ани Лорак

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-01T12:33:46+03:00

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На календаре - 1 ноября, а это значит, что гастроли в самом разгаре. Правда, концертов популярных артистов по-прежнему больше, чем спектаклей с участием звезд театра и кино. Но нижегородцам есть из чего выбрать. «Комсомольская правда – Нижний Новгород» составила список концертов, спектаклей и шоу, которые ждут горожан в ноябре.

Андрей Мерзликин представит в Нижнем Новгороде музыкально-драматический спектакльФото: Роман ИГНАТЬЕВ

СПЕКТАКЛИ

Андрей Мерзликин в спектакле «Живет такой парень»

Звезда театра и кино представит музыкально-драматический спектакль, созданный по мотивам писем и дневников Василия Шукшина. Украшением творческого вечера Андрея Мерзликина станет музыкальное сопровождение фольк-рок группы «После 11». Это песни и мелодии, обращенные к народным истокам, которые пронзительно подчеркивают настоящие искренние чувства. Сочетание драматического искусства и музыки - монологи, сменяющиеся песнями, и мелодии, дополняющие монологи. 12+

5 ноября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145

Билеты: 800 – 2000 рублей

Светлана Светикова и Александр Постоленко в «Мюзикл-шоу»

Скоро в Нижнем Новгороде состоится попурри из мюзиклов. Теперь, чтобы услышать партию Квазимодо, тяжелую поступь Смерти в «Роме и Джульетте», арию кабаре-певички Салли Боулз и прочие узнаваемые хиты мировых мюзиклов, достаточно купить билет на «Мюзикл-шоу». В программе – отрывки из спектаклей «Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Кошки», «Призрак оперы», «Чикаго» и других. Основные солисты - Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко (шоу «Голос»). 6+

6 ноября, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2

Билеты: 1200 - 2600 рублей

Екатерина Волкова и Александр Дьяченко. «На одном дыхании»

Им казалось, что ничего не сможет изменить их отношений, но жизнь распорядилась по своим законам. Судьба разбросала их в разные стороны и закружила в водовороте событий, стирая остроту чувств. Прошли годы, но случай вновь заставил ее вспомнить о том времени… Она решила устроить в честь него прием. Он и не подозревал, какие загадочные пути позволили им встретиться. Чем же обернется эта встреча? Блистательная игра Александра Дьяченко и Екатерины Волковой, несомненно, доставит огромное удовольствие всем театралам. 16+

14 ноября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145

Билеты: 1800 – 2700 рублей

Екатерина Волкова представит в Нижнем Новгороде спектакль "На одном дыхании"Фото: Евгения ГУСЕВА

«Палата бизнес-класса». На сцене – Васильева и Мартиросян

Обстоятельства сталкивают в больничной палате прожженного коммерсанта после пикантной операции и заслуженного артиста-пенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной изоляцией накануне крупной сделки, и провернет ее, несмотря на все препятствия. Успешно спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкнет мужа любовницы из окна, сделает еще массу безумных поступков и будет изощренно лгать налево и направо! В итоге - полный хеппи-энд и переосмысление настоящих ценностей всеми героями действа! 16+

В ролях: Семен Стругачев, Татьяна Васильева, Георгий Мартиросян, Светлана Пермякова, Вера Бенескриптова и Дмитрий Аверин.

15 ноября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145

Билеты: 1700 – 3200 рублей

«Операция “мы”»: Наталья Варлей и Владимир Долинский

«Операция “мы”, Или невероятное приключение» - добрый, динамичный и невероятно смешной спектакль с звездным составом артистов. В главных ролях всенародно любимые Наталья Варлей, пик популярности которой пришелся на период выхода фильма «Кавказская пленница». Владимир Долинский, получивший известность благодаря фильмам «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен». Петр Белышков, известен по сериалам «Грач», «Участковый» и «Лесник». Искрометный юмор и неожиданный поворот сюжета не дадут зрителям заскучать. 12+

23 ноября, 19.00

ДК «Красное Сормово», бул. Юбилейный, 32

Билеты: 600 – 1600 рублей

«Экспресс “Калифорния”» и Сергеем Никоненко

Тема, которая раскрывается в спектакле, является вечной и всегда актуальной, но при этом театральная компания «ФИТ» воссоздала сюжет произведения, используя нестандартный подход. Меняются поколения, меняется восприятие мира и информация, поэтому спектакль будет представлен в виде лирической истории. Тонкий и аккуратный юмор, которым разбавлен серьезный спектакль, помогает проще, но в то же время глубже воспринять поднятые вопросы. 12+

В ролях: Александра Назарова, Сергей Никоненко, Алена Яковлева, Александр Корженков и другие.

26 ноября, 18.30

Театр драмы им. Горького, 13

Билеты: 1300 – 3000 рублей

Владимир Долинский вместе с Натальей Варлей выступят в ДК "Красное Сормово"

КОНЦЕРТЫ

Евгений Дога. «Мой ласковый и нежный…»

Этого музыканта причисляют к двадцати лучшим и самым исполняемым композиторам двадцатого столетия, называют гениальным и одним из самых романтических композиторов. Его самые известные произведения - вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», музыка для церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Москве, песня «Яблоко» из «Табор уходит в небо» и множество других композиций. Евгений Дога написал музыку к большому числу популярных эстрадных песен, в том числе для Софии Ротару, Эдиты Пьехи и Иосифа Кобзона. 6+

1 ноября, 18.30

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2

Билеты: 1000 – 1800 рублей

Вячеслав Ольховский. «Нет солнца без тебя»

Обладатель уникального баритона диапазоном в 3,5 октавы – один из ярких российских исполнителей популярной музыки. В репертуаре Вячеслава Ольховского - мировые хиты XX века на английском, итальянском, испанском языках, советская классическая эстрада, песни современных российских композиторов, романсы, неаполитанские песни, авторские произведения, джаз, блюз. 6+

4 ноября, 16.00

Центр культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11

Билеты: 800 – 1500 рублей

Ани Лорак. DIVA

Новое шоу Ани Лорак - это фантастическая музыкальная история о диве, живущей в разные времена и каждый раз умеющей удивлять. Дива - женщина, сделавшая себя сама и наглядно доказавшая, что мечты способны сбываться. Дива - это та, что умеет вдохновлять, любить, прощать и делиться с другими тем, чем ее щедро наградила природа - женственностью, красотой, уникальным талантом и грацией.

В шоу звучат любимые песни и новые композиции Ани Лорак. 6+

5 ноября, 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59

Билеты: 2800 – 5000 рублей

Ани Лорак. Фото: http://www.anilorak.ua/

Золото голос Enigma – Andru Donalds

Название музыкального проекта Enigma («загадка») говорит само за себя: первоначально студийный проект задумывался как нечто таинственное - никто не должен был знать исполнителей. Но теперь у поклонников появилась возможность не только услышать «голос-загадку», который заслуженно считается золотым в проекте, но и увидеть Эндрю Дональдса на живых концертах предстоящего весеннего тура по России. 12+

5 ноября, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2

Билеты: 1600 – 3000 рублей

ДиДюЛя

ДиДюЛя является самым известным инструменталистом в России, и именно он сделал инструментальную музыку в России популярной. Музыкант нашел свой, ни на кого не похожий, стиль игры на гитаре. Его концертное шоу - это феерия звука, света, танца, красивых мелодий и мощнейшей позитивной энергии. В новом концертном туре ДиЛюЛя со своей группой представляет красивейшие мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании. 6+

6 ноября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145

Билеты: 2200 – 3000 рублей

Би-2. «Горизонт событий»

В сентябре Би-2 выпустили десятый, юбилейный, альбом «Горизонт событий». Несколько песен публике были представлены еще до релиза альбома: это синглы «Лайки» и «Летчик» - ключевой трек, задающий настроение всей пластинке, как по звуку, так и внутреннему содержанию, композиция «Виски», записанная с американским певцом Джоном Грантом, а также мгновенно ставшая хитом совместная работа Би-2 и Oxxxymiron «Пора возвращаться домой».

Оригинальная сценография, световое и видео шоу, разработанные специально для новой программы и в корне отличающиеся от того, что группа делала в последние годы. 6+

7 ноября, 19.00

КРК «Нагорный», пр. Гагарина, 29

Билеты: 1500 – 3500 рублей

Thea Soti & Electrified Islands. Немецкая джазовая опера

Electrified Islands - это коллектив с определенной идеей. У слушателя, не способного из-за незнания языка в полной мере понять всю комплексность сюрреалистической поэзии Соти, звучащей сразу на нескольких языках, всегда есть несколько вариантов восприятия. Словом, это высококачественное современное искусство, не теряющее связи со слушателем и не превращающееся в эпатаж: любое свое действие музыканты могут объяснить так, что это будет понятно любому зрителю. 6+

9 ноября, 19.00

ГЦСИ «Арсенал», Кремль, корп. 6

Билеты: 600 рублей

Animal джаZ. «Счастье»

Триумфально отметив десятилетие своего культового альбома «Шаг Вдох» и собрав полные залы Stadium и A2, ANIMAL ДЖАZ не останавливаются и уже в ноябре 2018 года представят свой новый, девятый по счету студийный альбом в Нижнем Новгороде. Работа над альбомом «Счастье» велась на протяжении последних трех лет. Публика уже оценила по достоинству синглы «Не твоя смерть», «Любовь к полётам» и «Счастье», ставшее заглавной композицией нового релиза. 12+

9 ноября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4

Билеты: 1200 – 3000 рублей

Mgzavrebi

Популярный коллектив из Грузии Mgzavrebi недавно отметил десятилетие сценического пути. За это время знаменитые «путники» (так переводится название группы с родного языка) выпустили 6 полноформатных альбомов, а главное, отыграли сотни концертов в Грузии и за рубежом. Их любят и ценят поклонники самых разных вкусов, взглядов и даже часовых поясов. На концерты к ним приходят за волшебством и за атмосферой. 12+

14 ноября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4

Билеты: 1200 – 4500 рублей

Петр Налич

Петр Налич представит свою песенную программу «Лучшее и новое». В концерте прозвучат полюбившиеся многим слушателям песни разных лет. 12+

15 ноября, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2

Билеты: 900 – 2700 рублей

Alekseev

Ярчайший представитель из молодых исполнителей, покоривший сотни тысяч поклонников, представит новое шоу, где прозвучат хиты и новые композиции.

На концерте гости услышат уникальный вокал артиста, невероятную игру лучших музыкантов и увидят грандиозные световые решения. 12+

16 ноября, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145

Билеты: 1500 – 3200 рублей

Чайф

В 2018 году исполняется 20 лет альбому группы Чайф «Шекогали». Альбом был записан в крошечной бюджетной студии в год экономического кризиса в стране. Среди песен «Шекогали» хиты, которые вошли в золотой фонд российского рок-н-ролла и исполняются практически на каждом концерте. 12+

17 ноября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4

Билеты: 2000 – 5000 рублей

Зара

Обладательница главных национальных музыкальных премий «Золотой граммофон» и «Песня года», выпустившая 9 номерных альбомов, Зара - артистка на российской сцене поистине уникальная. В ней соединились хрупкая внешность и сильный голос, русская душа и восточный темперамент, любовь к классическим романсам и страсть к этнической музыке. На сцене ККЗ артистка представит новую программу «Душа» в сопровождении виртуозных музыкантов и балета. 6+

17 ноября, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2

Билеты: 1200 – 3000 рублей

Певица Зара. Фото: http://zara.ru/

Песни на ТНТ

В июне 2018 года в эфире ТНТ завершился первый сезон проекта «Песни», а уже 4 июля его участники отправились на гастроли по России. Перед зрителями из разных уголков страны выступят Terry, Кристина Кошелева, ХАБИБ, DanyMuse, Nazима, Soufee, Максим Свобода, Родион Толочкин, PLC и ДжейМар. Ещё несколько месяцев назад имена этих артистов не были известны широкой аудитории, а сегодня их треки занимают первые строчки топ-чартов Apple Music и iTunes. 6+

19 ноября, 19.00

ДК «ГАЗ», ул. Смирнова, 12

Билеты: 1800 – 3800 рублей

Наташа Королева

Имя Наташи Королевой уже стало полноценным брендом, ведь эта певица радует нас своими песнями уже более 20 лет. В честь своего дня рождения Наталья едет в большой тур по всем городам России. 12+

20 ноября, 19.00

ДК «ГАЗ», ул. Смирнова, 12

Билеты: 1200 – 3000 рублей

Feduk

На самом крупном сольном концерте Feduk презентует новый альбом, который погрузит вас в атмосферу лета, любви и волшебства под ритмы танцевального хауса и нью-скульного хип-хопа. 12+

24 ноября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4

Билеты: 1000 – 1800 рублей

Звездный шансон

На сцене ДК «Красное Сормово» состоится концерт с участием звезд шансона Татьяны Тишинской, Катерины Голицыной, Леонида Телешева и группы «Бутырка». 16+

25 ноября, 19.00

ДК «Красное Сормово», булл. Юбилейный, 32

Билеты: 800 – 2200 рублей

Наташа КоролеваФото: Анатолий ЖДАНОВ

«Крематорий»

Группа «Крематорий» исполняет не только традиционный русский рок и рок-н-рольные композиции, но и музыку в других жанрах: хард-рок, фолк-рок, психоделический рок, экспериментальный рок. Творчество «Крематория» представляет собой синтез жанров: баллады, вальсы, блюзы, этника, элементы классической музыки, все это довольно нестандартно для рок-н-ролла, но в этом и заключается творческий почерк «Крематория». 18+

25 ноября, 20.00

Ресторан Maximilian, ул. Большая Покровская, 98

Билеты: 3600 – 10800 рублей

«Комбинация». Золотой состав

Заслуженная артистка России Алена Апина и бессменная солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова исполнят песни, которые на рубеже 80-90 годов возглавляли вершины музыкальных хит-парадов и неслись из всех радиоточек, плееров: Russian Girls, «Американ Бой», «Бухгалтер», «Вишневая девятка», «Ой, Серега», «А я люблю военных», «Три кусочека колбаски» и другие. 6+

28 ноября, 19.00

ДК «ГАЗ», ул. Смирнова, 12

Билеты: 1000 – 2800 рублей

«Аквариум»

Борис Гребенщиков, один или вместе с группой «Аквариум», записал десяток самиздатских альбомов и еще полтора десятка официальных, когда слово «рок» перестало быть запрещенным. Именно БГ первым из русских смог адаптировать всю эстетику современной ему западной музыкальной культуры к особенностям родного языка, и он продолжает заниматься именно этим – показывать, как можно быть русским и петь не только петербургские романсы, но и ямайское регги, американский фолк и ирландские баллады. 12+

30 ноября, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2

Билеты: 2500 – 5000 рублей

РАЗНОЕ

Comedy Club – 15 лет!

Обычным людям смех продлевает жизнь, а резидентам Comedy Club приносит огромные гонорары, бесконечные подарки от спонсоров и бешеную популярность. Ведь Comedy Club - это iPhone среди телефонов, Криштиану Роналду в футболе и Ferrari в мире суперкаров. Звезды стэндапа выступят с улетной программой, которую никогда не показывали по ТНТ. 18+

9 ноября, 19.00

КРК «Нагорный», пр. Гагарина, 29

Билеты: 1500 – 4500 рублей

Гарик "Бульдог" Харламов приедет с шоу в честь 15-летия Comedy Club

Новые русские бабки

Кабаре-дуэт Новые русские бабки, чемпионы юмора, победители шоу «Это смешно». Мощный заряд смеха, оптимизма и позитивной энергии каждому зрителю на каждом концерте - с таким боевым настроем Матрена и Цветочек собираются представить публике свою новую программу Ю.М.О.Р. 18+

9 ноября, 19.00

ДК «ГАЗ», ул. Смирнова, 12

Билеты: 1000 – 1500 рублей

Королевский балет «Огонь Грузии»

Национальный Королевский балет Грузии с программой «Огонь Грузии» посетит Нижний Новгород в рамках большого гастрольного тура по стране. Хореографическая программа «Огонь Грузии» - это красочное лиричное шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир танца. 6+

12 ноября, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2

Билеты: 2000 – 3200 рублей

Адвокатские байки Добровинского

Именитый адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов в Москве и Лондоне, общественный деятель, радиоведущий и колумнист журнала Tatler. Среди клиентов Александра Добровинского - Вячеслав Фетисов, Майя Плисецкая, Владимир Некрасов, Яна Поплавская, Екатерина Лиепа, Владимир Слуцкер, Глеб Фетисов, Филипп Киркоров, Руслан Байсаров, Лада Дэнс, Юлия Барановская,Анастасия Вертинская и многие другие. Уникальность вечера в Н.Новгороде заключается в том, что известный адвокат ответит на все интересующие вопросы гостей. 16+

20 ноября, 18.30

Конференц-зал «Ялта», ул. Советская, 12

Билеты: 1000 – 3000 рублей