Трехлетнего мальчика, обварившегося в кипятке, доставили в Нижний Новгород
Трехлетнего жителя Архангельска, обварившегося в кипятке, доставила санитарная авиация
Санитарная авиация доставила в Нижний Новгород трехлетнего малыша из Архангельска, обварившегося в кипятке. В настоящее время ребенком занимаются специалисты ожогового центра Университетской клиники ПИМУ, передает пресс-служба вуза.
Мальчик находится в отделении анестезиологии-реанимации. Кипятком ошпарены шея, туловище, правая рука и обе ноги. Ожоги имеют различную степень: первую, вторую и третью. Поражено 35% поверхности тела.
Как рассказал главный комбустиолог Нижегородской области, директор Университетской клиники Игорь Арефьев, состояние юного пациента оценивается как стабильно тяжелое.
Малыша ждет длительное лечение, в которое входят: комплексное клинико-лабораторное обследование, инфузионно-трансфузионная терапия, прием препаратов, улучшающих реологические свойства крови, глюкозо-солевых и витаминных смесей, симптоматическая, антибактериальная терапию, местное лечение ожоговых ран, направленное на стимуляцию эпителизации, а также операция (свободная кожная пластика).