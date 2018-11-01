«Изготовление натурального сыра начинается с поля…»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-01T10:22:58+03:00

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В последнее время все большую актуальность приобретает вопрос производства безопасных, максимально сохраняющих природные свойства исходного сырья продуктов питания, в том числе сразу поднимается вопрос «органического земледелия». Ведение сельского хозяйства в таком случае важно максимально приблизить к условиям, которые приведут к сохранению натурального состояния почвы, животных и т д, при этом получаемый продукт производства будет соответственно содержать в себе природные компоненты. Наличие такого подхода в дальнейшем определяет возможность создания примитивного по составу и одновременно крайне полезного конечного продукта с полным набором уникальных качеств, в том числе профилактического и оздоровительного свойства. Выбранный путь в комплексе решений осуществляет контроль производства готового продукта на каждом этапе его зарождения «от поля до прилавка». Одним из таких предприятий в Нижегородской области стало ООО «Светлоярское», специализирующееся на изготовлении сыров и других молочных продуктов.

- Мы совсем молодое предприятие – нам всего 3,5 года, - рассказал на круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» директор ООО «Светлоярское» Андрей Сырцев. Наш проект не является модным и конъюнктурным, всё началось несколько лет назад, когда друзья, в будущем учредители общества: Константин Умнов, Андрей Сырцев и Дмитрий Зорин, адекватно оценивающие реальную продуктовую «картину» в нашей стране, просто захотели производить для себя качественные молочные и мясные продукты питания. До вступления в активную фазу создания проекта, предшествовала большая подготовительная работа, в главной части значилось «рождение» идеи и образа проекта, технические и технологические решения и наконец, накопление потенциала для возведения всего этого в ее натуральном виде. Разумеется, для решения таких задач необходимо построение компактного самодостаточного высокотехнологического производственного комплекса с замкнутым циклом, в котором будет применено лучшее отечественное и импортное оборудование и технологии.

- Идея создания такого предприятия готовилась в течение десяти лет, этому всему предшествовало: высшее профессиональное образование, руководство крупным сельскохозяйственным предприятием, научная работа, изучение Итальянских традиций и опыта производства сыров, - рассказывает учредитель общества директор по развитию ООО «Светлоярское» Константин Умнов. Часто наши гости спрашивают о секретах: «Как делается сыр?». Мы отвечаем: «Поедем в поле и начнем сеять». Именно отсюда начинается сыр. Учитывая, что мы с Андреем Сырцевым являемся кандидатами сельскохозяйственных наук, наше предприятие вобрало в себя прекрасную научную базу, современные европейские технологии и при этом сохранило натуральность в способах ведения хозяйства. Своим достижением считаем – отсутствие в технологии содержания, кормления животных и получения молока тяжелого ручного труда, особенно как часто бывает женского! При изготовлении сыров мы используем традиционные столетние технологии и ингредиенты. Важным и основным из которых является собственно – молоко, затем закваски и ферменты. Как этого удалось добиться? За счет правильного подбора породы коров и их рациона кормления. Бурая швицкая порода, выведенная в Швейцарии уже более 1000 лет, продуцирует идеальное для сыроделия молоко. И наконец, очень важно понимать, натуральный сыр не нуждается в добавках и красителях, которые подменяют истинный вкус, к примеру, сыр в традиционной Итальянской кухне сам по себе является лучшим «усилителем вкуса»!

При таком внимательном отношении к производству особое внимание уделяется научной базе. И тут бесценную помощь предприятию оказывает Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия. В 2017-2018 учебном году на базе предприятия стартовал новый совместный проект с НГСХА «Малая академия аграрного бизнеса».

- В этом проекте совмещается и наука, и производство, и человеческий потенциал, - уверен Андрей Сырцев. – В ходе этих мероприятий студенты академии целый год изучали особенности нашего производства, а летом – смогли на практике поучаствовать во всех производственных процессах. Причем им удалось попробовать себя в самых разных профессиях - от агроэколога до сыровара. А конечным результатом их деятельности стало собственноручное изготовление сыра.

Кстати, головку такого сыра, сделанного студентами, во время круглого стола вручили представителям Нижегородской сельскохозяйственной академии. В течение нескольких месяцев сыр вызревал на предприятии и, наконец, вернулся к своим истокам.

- «Малая академия аграрного бизнеса» позволяет сориентировать выпускника академии на ведение аграрного предпринимательства, - уверен Андрей Сырцев. – С одной стороны, с помощью своего предприятия и его ресурсов мы показываем ребятам, что это возможно. А с другой - даем им знания о том, как это сделать на практике. Ведь сколько бы мы ни говорили о натуральном хозяйстве, в первую очередь необходимо желание самих людей заниматься этим.

После возвращения в Нижний Новгород из Воскресенского района, где работает ООО «Светлоярское», все ребята написали отчетную работу, сделали учебные видеофильмы и публично защищали свои идеи по развитию аграрного бизнеса. В дальнейшем этот проект планируется продолжить.

КСТАТИ

Сегодня ООО «Светлоярское» помимо классических молочных и кисломолочных продуктов, освоило и постоянно производит йогурты и пять видов сыров. Сыры сварены по старинным итальянским рецептам альпийского региона Пьемонт. Среди них мягкий салатный сыр «Прима Сале», две разновидности полутвердого сыра типа «Качотта» именованный по месту как «Поветлужский», полутвердые и твердые сыры разных сроков созревания «Тома» и «Томиджано».

Хотите попробовать, у вас есть такая возможность. В Нижнем Новгороде сыры продаются в магазине «Хлебная артель Ворониных» по адресу: Нижний Новгород, ул. Широкая, 4/16; в молочных рядах городского продовольственного рынка «Комсомолка».