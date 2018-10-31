Николай Ходов: "Будущее мировой экономики - за "зеленой" химией"

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-31T11:52:14+03:00

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- История создания компании "Оргхим" с одной стороны простая, с другой стороны – удивительная. В городе Урень располагается завод с мировым именем, который поставляет продукцию крупным шинным гигантам. Спустя 17 лет все ли реализовано так, как вы задумывали? Или в процессе изменилось направление, и поменялась суть?

- Любая стратегия – хорошая вещь, потому что она живая. Она меняется ровно под нужды того, кто прикладывает усилия для ее реализации. Создавая компанию в 2001 году, поставили перед собой планы, который пока окончательно не реализованы.

"Оргхим" производит неканцерогенные маслонаполнители, которые используются для производства шин мировыми гигантами. Свою продукцию поставляем и в Pirelli, Michelin и в другие крупные шинные компании, которые знают телезрители.

- "Оргхим" входит в топ-3 ведущих поставщиков этой продукции. Есть Корея, Япония, Китай. Как вам, компании из города Урень, удается удерживать конкуренцию? В чем фокус?

- Фокус в том, что изначально поставленные задачи на устойчивость реализуются. За этим мы следим гораздо четче, чем за показателями прибыли. Здесь мы понимаем, что предоставляем долгосрочный сервис нашим партнерам, устойчивое качество, воспроизводство его, надежное продолжение сотрудничества и развитие вместе с шинными компаниями.

Если исследовательский сервис Goodyear, которых два в мире, или Pirelli, который один, ставят перед нами задачу, мы ее успешно для них реализовываем, в согласованные сроки, и согласно их стратегическим планам. Вот эта синхронизация и соблюдение, поставленных перед собой целей, ответственное решение задач нашего партнера то, что делает нас устойчивым на рынке. И за счет этого контракты с "Оргхим" перезаключаются на более длительные сроки. Объемы расширяются, и какие-то новые продукты эти компании нам доверяют реализовать. Это, к сожалению, в ущерб маржинальности. Это бизнес. Увеличение объемов и сроков контрактов в целом дает тебе стратегическое преимущество и больше, чем ты мог ожидать на спотовом рынке. И ты на это идешь. Но главное, все-таки контроль.

- Мы сейчас много говорим о "зеленой" химии, это то, чем вы занимаетесь. Что это такое, и почему в нее так свято верят? Действительно ли она настолько безопасна?

- Могу сказать, что "зеленая" химия – не то, что делается из зеленых веточек и деревьев. Это химия, которая ответственно подходит к варианту "вход-выход". То есть, если ты использовал в своем производстве какое-то количество сырья, ты должен четко расписать, куда их дел. Отходы могут быть, но при этом ты четко понимаешь, что ты их все "собрал".

Никакого ущерба для экологии. Ты ответственно подошел к рекуперации и устранению последствий возможного ущерба. Если мы говорим о том, что завод существует и работает, то ты должен минимизировать негативные последствия, которые неизбежно будут при любом производстве. При этом все происходит под контролем и с сертификацией.

- Будущее мировой экономики и промышленности за "зеленой" химией?

- Безусловно.

- Внедрение "бережливого производства" для вас не новая тема. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в течение последнего года активно внедряет проект "Эффективная губерния", в том числе и программу "Бережливое производство". Это сейчас уже не новые слова, а практика. Глава региона был на вашем производстве, и он положительно оценил его работу. До чего договорились после встречи с губернатором?

- Глеб Сергеевич Никитин в августе посетил наш завод, ознакомился и с продукцией и с производством. Самое главное - уделили внимание тому, о чем мы сейчас с вами говорим. Это сертификация, "бережливое производство", ответственные подходы на химическом производстве.

Наш холдинг имеет четыре производственные площадки в России, сейчас достраиваем еще одну в Малайзии. Стандарты одни и те же. Это к вопросу внедрения "бережливого производства". В Урене шесть лет назад была первая флагманская площадка, где внедрялось "бережливое производство".

На сегодняшний день, когда мы говорим о программе "бережливого производства" в целом по области сталкиваемся с крупными предприятиями, где этот вопрос только изучается. Конечно, правительство региона это не может сильно радовать. Нужно ускоренными темпами внедрять те программы, которые применяются уже несколько лет. Мы понимаем, что "бережливое производство" – это не просто дань моде и для галочки. Это про экономию, ответственность, вклад непосредственно каждого члена коллектива, повышение производительности труда.

- "Оргхим" - компания инновационная, требуется всегда коллектив научных работников. Вы используете кадры нижегородской научной школы?

- Наш исследовательский центр находится в Нижнем Новгороде. У нас есть две программы при поддержке правительства РФ и министерства образования РФ, которые реализованы нами совместно с институтом химии ННГУ. Потенциал и возможности нашего университета были заложены в основу получения тех технологий, которые мы уже используем сегодня, внедряем их или разрабатываем дальше. В этом году мы заканчиваем трехлетний цикл производства и разработки технологий белых масел. В декабре у нас они пройдут окончательную приемку. С Глебом Никитиным мы также обсуждали тему создания приоритетного проекта, который возможно будет реализован в Нижегородской области, не исключаю, что в Урене.

- Есть ли текучка кадров на вашем предприятии?

- Если не брать естественные причины, она, безусловно, есть. Но в нормах. Это один из показателей, который мы отслеживаем. Самое главное - у нас есть очередь работников, которых хотят к нам устроиться.

- Какими компетенциями, навыками, образованием должен обладать ваш непосредственный соискатель?

- Мы всегда в поиске профессионалов. Это процесс живой. Каждый месяц мы обсуждаем две-три новые кандидатуры. Для нас главное профессионализм и понимание того, что ты можешь предложить.

- Тема социально-ответственного бизнеса является важной для компании "Оргхим"? Какой вклад вносите вы в поддержку Уренского района?

- Мы работаем по двум направлениям. Первое – это неуклонный рост заработной платы и производительности труда. Зарплата у работников нашего предприятия выше средней по области. Это уже показатель. Поэтому отсюда и очередь работников в "Оргхим".

Безусловно, еще и социальная работа внутри коллектива, и ответственность перед всем населением района, потому что производство у нас все-таки располагается именно в Урене.

Добавлю также, что у нас существует фонд поддержки населения города Урень. Это реальный фонд, его средства используются исключительно для решения каких-то социальных вопросов населения, а не администрации. Средства расходуются на конкретных людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Замечу, что это не работники предприятия, а просто люди, проживающие в Урене.

Не очень давно при участи Глеба Никитина открывали Дом ремесел. Он был тоже отремонтирован и создан при участии фонда "Развитие населения". Талантливых людей много, нужно просто создать для них условия, центры досуга. Так возник Дом ремесел – это центр досуга, где взрослые могут передавать детям свое мастерство: плетение корзин, изготовление глиняных игрушек. Это задача администрации, которая реализуется, в том числе при поддержке бизнеса.

- Вы тратите деньги и в развитие спорта. Ваша корпоративная команда по мини-футболу, выросла в команду высокого уровня, играете в Высшей лиге. Будем выбираться в Суперлигу?

- Конечно, да. Игроки все амбициозные. Они хотят расти и играть. На сегодняшний день это профессиональная команда, где играют воспитанники только нижегородского футбола. Костяк мы уже создадим.